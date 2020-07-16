16 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

16 июля – 197-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 168 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 16 июля 2020

В этот день мир отмечает День вкусной еды, День рисования на асфальте и Всемирный день змеи.

Читайте такжеНежные и сочные кабачковые оладьи: как приготовить вкусное блюдоВ Украине - День бухгалтера и аудитора, День дыни, в Грузии - День духовной любви (Гергетоба), в США - День личного повара, День свежего шпината, День знакомства с вашими клиентами, День кукурузных оладий, в Гондурасе - День инженера, во Франции - День памяти жертв холокоста, в Боливии - День Ла-Паса, в Перу - День девы Кармен, в Самоа - День передачи островов Мануа.

Памятные даты 16 июля, годовщины и события

16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (штат Нью-Мексико) был произведен первый наземный атомный взрыв. Вспышка от него была видна на расстоянии 290 км, а звук был слышен до 160 км. Уже в августе 1945 года впервые в истории человечества было применено ядерное оружие – две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки, которые превратились в пепел, пострадали более 200 тысяч человек.

Читайте такжеОригинальные салаты с курицей: лучшие рецепты вкусного блюдаВ 1965 году при участии президентов Франции и Италии Шарля де Голля и Джузеппе Сарагата был торжественно открыт автомобильный туннель под Монбланом – самой высокой вершиной Альп (4807 м), который связал два курортных центра: итальянский Курмайор и французский Шамони. На строительство туннеля ушло 8 лет. Его длина 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Он расположен на высоте 1 километра 274 метров с французской стороны и 1 километра 381 метра с итальянской. Высота скалы над туннелем превышает два километра. Но к 1999 году туннель перестал соответствовать нормам безопасности, что привело к трагедии: 24 марта 1999 года в туннеле загорелся грузовик, все остальные машины оказались запертыми в огненном кошмаре. Температура в туннеле достигла 1000 градусов – плавилась стальная арматура креплений и бетонные перекрытия. В результате этой катастрофы, которой дали название «Апокалипсис в сердце Монблана», погибли более 40 человек. Туннель закрыли, он заработал после ремонта и модернизации только в марте 2002 года, но периодически движение в нем грузовых авто запрещается.

В 1999 году Джон Фицджеральд Кеннеди младший, его жена Кэролин и сестра жены погибли в авиакатастрофе. Самолет, за штурвалом которого был Джон, упал в Атлантический океан у берегов Массачусетса.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 июля чтит память мучеников Мокия и Марка. Другие названия праздника: «Стожары», «Маков день», «Мокий и Демид».

Что сегодня нельзя делать

Предки считали, что этот день очень несчастливый. Он может принести только убытки и потери, поэтому его стоит просто переждать, ничего не делать, нового ничего не начинать, быть очень осторожными.

Приметы на 16 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- мошки и комары вьются кругами – в ближайшие 7 дней установится хорошая погода;

- паук выходит из гнезда и ткет новую длинную паутину – к хорошей погоде.

16 июля именины

Именины у Филиппа, Анатолия, Василия, Константина и Александра.

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