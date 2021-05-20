Каждый год 20 мая отмечается День банковского работника Украины. Это профессиональный праздник всех работников банковской системы Украины.
Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будем отдыхать в первый месяц летаДень банковского работника является сравнительно молодым праздником. Появился он в соответствии с указом президента Украины №316/2004 "О Дне банковских работников" от 6 марта 2004 года. Таким образом была подчеркнута важная роль банковских работников для развития экономики Украины и обеспечения ее финансовой стабильности.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все банковские служащие: кассиры, бухгалтеры, кредитные специалисты, менеджеры, экономисты, страховые агенты.
УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем банковского работника Украины в стихах, прозе, а также картинках и открытках.
Поздравления с Днем банкира в стихах и прозе
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С Днем банкира поздравляю,
И в этот день я вам желаю:
Чтоб умножился успех,
Засветиться в Форбсе ведь не грех.
Чтоб клиенты не вопили,
Только деньги приносили,
Чтобы кризис был далёк
От зелененьких банкнот.
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Вы на страже финансовых дел,
Вот такой у банкира удел –
Все понять, посчитать, рассчитать,
Дать совет, деньги дать, деньги взять.
В экономике каждой страны
Безусловно банкиры важны!
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В День банкира поздравляем,
Всем стабильности желаем,
Чтоб ходили вы с улыбками широкими,
И клиенты были ваши все спокойные,
Чтоб операции как по маслу все протекали,
А вы бед никогда с ними не знали,
Чтоб вклады все приумножались,
А вы счастливыми всегда оставались!
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С Днем банковского работника! Желаю успешных трудовых будней и процветания, многочисленных состоятельных клиентов, обойти всех конкурентов! А также крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия, мирного неба, любви и теплоты в отношениях!
***
Поздравляю с Днем банковского работника! Желаю терпения, неиссякаемого упорства в вашем деле, адекватных клиентов, продуктивных рабочих будней и сладостных выходных дней. Быстрого карьерного роста, благополучия в финансовом плане и личного счастья! Ну, и пусть работа будет для вас только в радость!
***
День сегодня знаменательный,
Светлый, яркий, замечательный,
И хотим сказать сегодня вам
Нашим банковским работникам,
Быть желаем вам мы лучшими,
И, конечно, все получится,
Роста вам и процветания,
В жизни только понимания!
***
Поздравляю с вашим днем,
Беды будут только сном,
Счастье пусть тебя окружит,
Радость голову закружит!
***
Я банкиров поздравляю
С днем сим знаменательным.
Поощрения желаю
За ваш труд старательный.
Состоятельных клиентов,
Прибыли солидной.
И оклад пускай лишь будет
Значимый, завидный.
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Поздравляю с Днем банковского работника! От чистого сердца желаю стабильной деятельности и высокой репутации, работы без усталости и проблем, высокого дохода и больших успехов, прекрасного настроения, личного счастья и блага в доме.
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Поздравляю всех банкиров Украины с профессиональным праздником. Желаю финансового благополучия и стабильной экономической ситуации. Пусть работа доставляет удовольствие, в дружном коллективе всегда будет товарищеский микроклимат, а начальство по достоинству оценивает вашу работу.
С Днем банковского работника - картинки и открытки
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