Красивые поздравительные строки и открытки для украинских банковских работников в их профессиональный праздник.

Каждый год 20 мая отмечается День банковского работника Украины. Это профессиональный праздник всех работников банковской системы Украины.

Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будем отдыхать в первый месяц летаДень банковского работника является сравнительно молодым праздником. Появился он в соответствии с указом президента Украины №316/2004 "О Дне банковских работников" от 6 марта 2004 года. Таким образом была подчеркнута важная роль банковских работников для развития экономики Украины и обеспечения ее финансовой стабильности.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все банковские служащие: кассиры, бухгалтеры, кредитные специалисты, менеджеры, экономисты, страховые агенты.

УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем банковского работника Украины в стихах, прозе, а также картинках и открытках.

Поздравления с Днем банкира в стихах и прозе

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С Днем банкира поздравляю,

И в этот день я вам желаю:

Чтоб умножился успех,

Засветиться в Форбсе ведь не грех.

Чтоб клиенты не вопили,

Только деньги приносили,

Чтобы кризис был далёк

От зелененьких банкнот.

***

Вы на страже финансовых дел,

Вот такой у банкира удел –

Все понять, посчитать, рассчитать,

Дать совет, деньги дать, деньги взять.

В экономике каждой страны

Безусловно банкиры важны!

***

В День банкира поздравляем,

Всем стабильности желаем,

Чтоб ходили вы с улыбками широкими,

И клиенты были ваши все спокойные,

Чтоб операции как по маслу все протекали,

А вы бед никогда с ними не знали,

Чтоб вклады все приумножались,

А вы счастливыми всегда оставались!

***

С Днем банковского работника! Желаю успешных трудовых будней и процветания, многочисленных состоятельных клиентов, обойти всех конкурентов! А также крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия, мирного неба, любви и теплоты в отношениях!

***

Поздравляю с Днем банковского работника! Желаю терпения, неиссякаемого упорства в вашем деле, адекватных клиентов, продуктивных рабочих будней и сладостных выходных дней. Быстрого карьерного роста, благополучия в финансовом плане и личного счастья! Ну, и пусть работа будет для вас только в радость!

***

День сегодня знаменательный,

Светлый, яркий, замечательный,

И хотим сказать сегодня вам

Нашим банковским работникам,

Быть желаем вам мы лучшими,

И, конечно, все получится,

Роста вам и процветания,

В жизни только понимания!

***

Поздравляю с вашим днем,

Беды будут только сном,

Счастье пусть тебя окружит,

Радость голову закружит!

***

Я банкиров поздравляю

С днем сим знаменательным.

Поощрения желаю

За ваш труд старательный.

Состоятельных клиентов,

Прибыли солидной.

И оклад пускай лишь будет

Значимый, завидный.

***

Поздравляю с Днем банковского работника! От чистого сердца желаю стабильной деятельности и высокой репутации, работы без усталости и проблем, высокого дохода и больших успехов, прекрасного настроения, личного счастья и блага в доме.

***

Поздравляю всех банкиров Украины с профессиональным праздником. Желаю финансового благополучия и стабильной экономической ситуации. Пусть работа доставляет удовольствие, в дружном коллективе всегда будет товарищеский микроклимат, а начальство по достоинству оценивает вашу работу.

С Днем банковского работника - картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская