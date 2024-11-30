30 ноября поздравьте с Днем ангела Андрея и Викторию.

Каждая дата церковного календаря посвящена памяти определенных святых. Верующие отмечают свои именины в дни, когда церковь вспоминает их небесных тезок. Мы рассказали, у кого день ангела 30 ноября по старому и по новому стилю. А также назвали значение имени каждого именинника и его краткую характеристику.

У кого именины сегодня 30 ноября по новому стилю

Андрей - произошло от древнегреческого имени Андреас - "мужчина", "мужественный", "отважный". Обладатель этого имени уверенный в себе и стойкий, но в глубине души останется ранимым.

Иван - украинская форма древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом". Обладатель этого имени веселый и энергичный, но в серьезных ситуациях проявляет немалую собранность.

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У кого День ангела сегодня 30 ноября по старому стилю

Геннадий - образовано от древнегреческого слова геннадас, что значит "благородный", "знатного происхождения". Он ответственный и серьезный, всегда соблюдает обещания и продумывает свои действия.

Григорий - произошло от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным". Григорий - дружелюбный и легкий в общении человек с широким кругозором. Он дает мудрые советы.

Захар - имя древнееврейского происхождения, что означает "Господь вспомнил", "памятный Господу". Он обладает острым умом и логическим мышлением, но не очень хорошо понимает чувства других людей.

Иван - от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Михаил - происходит от древнееврейского имени Михаэль, что переводится как "никто не равен Богу". Мужчина с этим именем кажется строгим и суровым, но в кругу семьи проявляет свою заботливую сторону.

Виктория - от латинского слова victoria, то есть "победа". Женщина с этим именем упорная и целеустремленная. Она не боится тяжелой работы и бремени ответственности.

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