День ангела - особенный праздник, в который именинники обращаются с молитвой к своим святым. Чтоб поздравить близких, достаточно отправить им открытку и сказать искренние пожелания.
Именины сегодня - кого поздравлять по новому стилю
Иван - отзывчивый, доверчивый, справедливый человек, который ценит дружбу, не любит подчиняться и стремится к уважению окружающих.
Василий (также по старому стилю) - флегматичный, доброжелательный, жизнерадостный и открытый.
Виктор - доверчивый, целеустремленный и отзывчивый, видит в мире только хорошее и очень терпеливый.
Виссарион - Значение имени с древнегреческого "Дает жизнь людям". Упрямый, честный, своенравный, агрессивный и вспыльчивый.
Герман - имеет сложный характер, самостоятельный и независимый мужчина, который не считается с мнением окружающих.
Максим - честолюбивый, гордый, добродушный, хочет материальных благ.
Мирон - замкнутый, неторопливый мужчина, который любит размеренную жизнь и всегда верен своим принципам.
Никита - добивается своего любым способом и не отступает. Он имеет сложный характер, заботливый и уверенный в себе.
Севастьян - имеет высокий уровень интеллекта, упрямый, эгоистичный, любит учиться новому и ярко выраженный лидер.
Сергей - одаренный, творческий, никогда не просит помощи и не любит ее оказывать.
Клавдия - не умеет врать, жизнерадостная, прямолинейная, доброжелательная и любит перемены в жизни.
Мария (также по старому стилю) - с детства искренняя и открытая. Не может бездейственно смотреть на чужое горе, сострадательная и жертвенная.
Александра - значит "мужественная защитница". Харизматичная, сильная, энергичная и умная женщина.
Прасковья - не капризная, рассудительная и скромная. Имеет богатую фантазию, жизнерадостная и справедливая.
Светлана - находит выход в любой ситуации, имеет мощную энергетику и от природы кокетливая.
Ульяна - энергичная, справедливая, сильная и волевая женщина. Это чувственная личность, застенчивая и склонная к постоянной рефлексии.
Именины - календарь старого стиля
Эмиль - интроверт, который в стрессовых ситуациях способен "взрываться". Ему свойственна скрытность и осторожное выстраивание дружеских отношений.
Евгений - эрудированный, благородный, миролюбивый и добродушный человек с острым умом и хорошим чувством юмора.
Емельян - смелый, рассудительный, трудолюбивый, скромный и аккуратный.
Лаврентий - его самой выразительной чертой является упрямство. Он любит спорить, добрый и спокойный.
Нестор - старательный, прямолинейный, и кропотливый. Эмоционально доказывает свою точку зрения, чем может кого-то обидеть.
Николай - честный, искренний и бескорыстный человек, который склонен к самоанализу. Он преданный друг и не любит интриги.
Нил - древнее украинское имя, которое имеет греческие корни. Он независимый, самостоятельный и серьезный. Никогда не уклоняется от своей работы.
Павел - уравновешенный, любознательный и спокойный. Он надежный, нежный и добрый.
Антонина - доверчивая, добродушная, спокойная и имеет невероятную интуицию. Никогда не дает себя в обиду.
Анна - креативная, веселая женщина, с детства любимица всей семьи. Имеет покладистый характер, но своими интересами жертвовать не будет.
Евдокия - добрая, искренняя и высокомерная. Имеет развитую интуицию и уважает справедливых людей.
Екатерина - доброжелательная, сдержанная и рассудительная. Она надменна, замкнута и самолюбива.
Ксения - холодная внешне, но эмоциональная и чувствительная женщина внутри. Она умеет прощать и хранить чужие секреты.
Матрена - уравновешенная, терпеливая и спокойная, имеет хорошую память и взвешенно принимает решения.
Надежда - выносливая, терпеливая и упрямая. Эмоциональная, оптимистичная и уверенная в своих силах.
Оксана - значение имени "путешественница" и "гостеприимная". Она не уверена в себе и легко обижается. Однако одновременно прямолинейная, бескомпромиссная и имеет тонкую, ранимую душу.