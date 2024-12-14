Именины или День ангела - это день, посвященный церковной памяти святого с таким же именем, как у нас. В такую дату можно помолиться одноименному святому и обратиться к нему с просьбой. Мы назвали всех именинников 15 декабря по новому и старому церковному стилю. А также назвали значение имени и собрали красивые поздравления для близких, у кого сегодня День ангела.
Именины сегодня 15 декабря по новому стилю
Александр - современная форма древнегреческого имени Александрос, что переводится как "людской защитник".
Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царский".
Илларион - образовано от древнегреческого имени Хиларион, то есть "радостный", "веселый".
Павел - современный вариант древнеримского имени Паулюс - "младший", "скромный".
Степан - от греческого имени Стефанос - "венец".
Трифон - в переводе с древнегреческого языка - "нежный".
Иона - с древнееврейского переводится как "голубь".
Сусанна - от древнееврейского имени Шошана - "белая лилия".
День ангела 15 декабря по старому стилю
Андрей - украинский аналог древнегреческого Андреас - "мужественный", "отважный".
Борис - имя старославянского происхождения, которое значит "славный борец".
Владимир - имя старославянского происхождения, что означает "великий правитель", "повелитель мира".
Дмитрий - образовано от имени Деметры, древнегреческой богини плодородия.
Иван - от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Кирилл - в переводе с персидского - "солнце".
Константин - образовано от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Матвей - библейское имя, значение которого - "Божий человек".
Моисей - библейское имя, которое значит "спасенный из воды".
Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел - современный вариант древнеримского имени Паулюс - "младший", "скромный".
Сергей - от древнеримского имени Сергиус - "благородного происхождения", "высокорожденный".
Степан - от греческого имени Стефанос - "венец".
Федор - украинская версия древнегреческого имени Феодорос - "дар Божий".
Антонина - от греческого слова антао, что переводится как "противница", "сильная".
Вера - женское имя, образованное от одной из главных христианских добродетелей.
Маргарита - от древнегреческого слова маргаритес - "жемчужина".
Мария - происходит от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".
Тамара - от древнееврейского имени Тамар, что переводится как "финиковая пальма".