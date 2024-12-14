День ангела 15 декабря отмечают обладатели многих мужских и женских имен - узнайте, как поздравить именинников.

Именины или День ангела - это день, посвященный церковной памяти святого с таким же именем, как у нас. В такую дату можно помолиться одноименному святому и обратиться к нему с просьбой. Мы назвали всех именинников 15 декабря по новому и старому церковному стилю. А также назвали значение имени и собрали красивые поздравления для близких, у кого сегодня День ангела.

Именины сегодня 15 декабря по новому стилю

Александр - современная форма древнегреческого имени Александрос, что переводится как "людской защитник".

Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царский".

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Илларион - образовано от древнегреческого имени Хиларион, то есть "радостный", "веселый".

Павел - современный вариант древнеримского имени Паулюс - "младший", "скромный".

Степан - от греческого имени Стефанос - "венец".

Трифон - в переводе с древнегреческого языка - "нежный".

Иона - с древнееврейского переводится как "голубь".

Сусанна - от древнееврейского имени Шошана - "белая лилия".

День ангела 15 декабря по старому стилю

Андрей - украинский аналог древнегреческого Андреас - "мужественный", "отважный".

Борис - имя старославянского происхождения, которое значит "славный борец".

Владимир - имя старославянского происхождения, что означает "великий правитель", "повелитель мира".

Дмитрий - образовано от имени Деметры, древнегреческой богини плодородия.

Иван - от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Кирилл - в переводе с персидского - "солнце".

Константин - образовано от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Матвей - библейское имя, значение которого - "Божий человек".

Моисей - библейское имя, которое значит "спасенный из воды".

Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел - современный вариант древнеримского имени Паулюс - "младший", "скромный".

Сергей - от древнеримского имени Сергиус - "благородного происхождения", "высокорожденный".

Степан - от греческого имени Стефанос - "венец".

Федор - украинская версия древнегреческого имени Феодорос - "дар Божий".

Антонина - от греческого слова антао, что переводится как "противница", "сильная".

Вера - женское имя, образованное от одной из главных христианских добродетелей.

Маргарита - от древнегреческого слова маргаритес - "жемчужина".

Мария - происходит от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

Тамара - от древнееврейского имени Тамар, что переводится как "финиковая пальма".

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