Какой завтра праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

6 ноября по новому церковному календарю вспоминают святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского. Кого почитают в этот день по старому стилю, о чем можно попросить у святых, народные приметы и запреты дня - рассказываем в материале.

6 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

6 ноября (18 ноября по старому стилю) - день памяти святителя Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского, который жил в IV веке.

Павел был родом из Солуни. О его детстве известно, что он рано приобщился к христианству и много времени посвящал молитвам. Кроме этого, постиг многие науки, поэтому считался образованным и мудрым.

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После смерти патриарха Александра Павел возглавил патриаршую кафедру. Это были времена, когда христиане в восточной части Римской империи подвергались гонениям со стороны ариан-еретиков. Их всячески поддерживал им­пе­ра­тор Кон­стан­ций, который правил этой частью империи. При этой поддержке еретики незаконно низложили Павла и поставили на его место арианина Евсевия, который, впрочем, в скором времени умер. Павла, который вернулся в Константинополь, Констанций снова выгнал - и святитель вернулся в Рим. Тогда римский император западной части империи, император Констант, написал Констанцию грозное письмо, требует вернуть Павла. Угрозы сработали, и святитель вновь занял свою должность - до того момента, когда Констант был убит.

Павла вновь изгнали из столицы в ссылку в Армению. Здесь, в 350 году, в городе Кукуз, его убили ариане прямо во время литургии.

В 381 году царь Феодосий Великий перенес мощи Павла в Константинополь. Там они находились долгое время, а в 1326 году перенесены в Венецию, где находятся и ныне.

Праздник 6 ноября по старому стилю - день памяти мученика Арефы и с ним 4299 мучеников, а также иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 24 октября.

Приметы на 6 ноября

Приметы дня говорят о том, какой будут погода в ближайшее время и зима:

вороны собрались в стаи - пойдет снег;

голуби воркуют - погода будет теплой;

если выпал первый снег - зима будет снежной и теплой;

тепло в этот день - больших холодов зимой не будет.

В народном календаре 19 ноября - праздник Павлов день, Павел Ледостав. Считалось, что с этого дня реки и озера покрываются первым льдом - наши предки верили, что святой Павел сам спускается на землю для этого.

Что нельзя делать 6 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

выяснять отношения, повышать голос на старших;

сплетничать, плести интриги;

обижать животных;

отказывать в помощи.

По народным приметам, в этот день не стоит давать и брать деньги в долг, делать крупные покупки и отправляться в дальнюю дорогу. Также запрещается стирать и заниматься женщинам тяжелой работой.

Что можно делать 6 ноября

По народным поверьям, в этот день нужно надеть какую-то обновку или только что выстиранную одежду - тогда в будущем году будет удача во всем. Чтобы быть здоровым, следует съесть яйцо или блюдо из яиц, а вот от мяса лучше отказаться, чтобы не болеть.

Обещания, данные в этот день, нужно обязательно выполнить.

6 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Серафима, Матрена, Александра, Ефросинья, Алиса, Олеся, Клавдия, Анатолий, Гавриил, Арсений, Виктор, Николай, Василий, Константин, Герман, Павел, Никита, Лука.

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