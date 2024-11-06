Народный праздник 6 ноября известен под названиями Павел Ледостав, Павел и Варлаам, Скорбящая Божья Мать.

Наши предки 6 ноября ходили на рыбалку, готовили консервацию и занимались рукоделием. Сегодняшняя дата имеет много запретов, которые нужно запомнить. Узнайте, какой сегодня праздник и что нельзя делать.

Какой праздник 6 ноября в Украине

По новому стилю православные верующие чтят патриарха Павла Константинопольского, преподобного Луку Киево-Печерского и мученицу Александру. По старому стилю чествуют икону Божьей Матери "Всех скорбящих радость". Ей молятся об утешении в горе. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 6 ноября отмечают христиане.

Наши предки отмечают 6 ноября праздник рыбаков. В эту дату рыбная ловля проходит удачно, особенно если на водоемах уже появился первый лёд. По приметам, рыбакам нельзя уходить домой совсем без улова, иначе в будущем не будет везти.

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Часто в этот день наступала настоящая зимняя погода - выпадал первый снег, дул холодный ветер и замерзали лужи. Наши предки утепляли дом и начинали топить печь.

6 ноября - удачная дата для рукоделия, вязания, вышивания. Поскольку в эту пору темнее рано, женщины для освещения работы использовали лучину. Часто подруги собирались компанией и пряли вместе, обсуждая женихов за работой.

Сегодняшний день подходит для приготовления консервации, засолки огурцов и квашения капусты.

Кто родился 6 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники дня имеют непростой, вспыльчивый характер. Однако у них много друзей и знакомых. Рожденные 6 ноября люди упорные и целеустремленные, готовы усердно работать ради своей цели. Но в делах, которые им не интересны, проявляют лень.

Что нельзя делать 6 ноября

Нельзя одалживать свои вещи другим людям, иначе отдадите собственное счастье. А если наденете чужую одежду, то нас вас перейдут проблемы другого человека.

Праздник сегодня не подходит для финансовых сделок и крупных покупок.

Нежелательно проводить день далеко от семьи, ссориться с родными, отказывать во встрече.

Нельзя нарушать обещания и рассказывать чужие секреты, иначе ваша репутация испортится.

Сегодня не стоит есть мясные и молочные продукты - будет тяжесть в желудке.

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