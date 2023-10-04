Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

5 октября по новому церковному календарю вспоминают великомученицу Харитину Амисийскую. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

5 октября - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

5 октября (18 октября по юлианскому календарю) - день памяти великомученицы Харитины Амисийской. Харитина жила в городе Понте на берегу Черного моря и рано осталась сиротой. Воспитывал ее благочестивый христианин Клавдий, который относился к ней как к дочери. и построил для нее дом.

Когда Харитина выросла, то приняла христианскую веру, и Клавдий построил для нее отдельный дом, где она могла молиться и изучать Писание. Девушка была хороша собой и внешне, и внутренне, и стала примером для многих других язычников - они также приняли христианство. Но во времена императора Диоклетиана христиан преследовали. Харитину оклеветали и бросили в тюрьму, а после поддали мучениям. Ее пытались заставить отказаться от веры, но тщетно. Так Харитина Амисийская и ушла к Богу - с молитвой на устах.

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Церковный праздник 5 октября по старому стилю - день памяти святого мученика Фокы Синопского и пророка Ионы. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 22 сентября.

Приметы на 5 октября

Приметы этого дня говорят о погоде в ближайшее время и какой будет зима:

с березы еще не опали листья - снег выпадет поздно;

клен и черемуха сбросили листья - скоро зима;

на сосне шишек мало - зима будет теплой;

паутина в воздухе - еще долго продержится тепло.

В народном календаре 5 октября - праздник Харитинин день. В старину с этого времени женщины начинали ткать холсты, прясть, вязать и шить. День становился заметно короче, об этом в народе так и говорили: "Отстал от ночи день - запнулся валенком за пень".

Церковный праздник 5 октября по старому стилю - день памяти

Что нельзя делать 5 октября

Что сегодня нельзя делать:

сквернословить, выяснять отношения, сплетничать;

завидовать;

лениться;

носить темные вещи - могут стать причиной неудач и разорения;

свататься, делать предложение, гулять свадьбу - союз будет несчастливым.

Также не стоит в этот день переезжать или отправляться в длительные поездки - будут неудачными.

Что можно делать 5 октября

Святой Харитине молятся о здоровье своем и своих близких, о хорошей работе, о семейном благополучии и достатке в семье. Харитина также считается является покровительницей рукодельниц, ткачих и швей.

В этот день нужно хорошо поработать, заняться домашними делами. Одна из главных традиций этого дня - нужно отдать все долги. Согласно поверью, тот, кому удастся сделать это, больше никогда не будет нуждаться в деньгах.

В этот день женщинам снятся вещие сны.

5 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Денис, Матвей, Гавриил, Кузьма, Евдоким, Алексей, Петр, Иннокентий, Макар, Тихон.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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