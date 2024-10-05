Народный праздник 5 октября известен под названиями Харитины-первые холстины, Иона и Фока, Листопадная.

Наши предки 5 октября занимались оздоровлением и посвящали день рукоделию. Узнайте, какой праздник сегодня отмечают украинцы, что запрещено делать и какие известны приметы о погоде.

Какой праздник сегодня в Украине 5 октября

По новому стилю в церковный праздник 5 октября чтят мученицу Харитину, священномученика Дионисия Александрийского и целителя Дамиана. По старому стилю в праздник сегодня вспоминали ветхозаветного пророка Иону и святого Фоку Виноградаря.

Народный праздник Харитины издавна считается удачным для любого рукоделия, особенно вышивки и ткачества. В Киевской Руси считалось, что каждая девушка должна владеть иглой, иначе её посчитают неумёхой. Молодые девушки брались за вышивание рубашек и свадебных рушников, поскольку уже заканчивалась работа на поле и появлялось свободное время для рукоделия.

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5 октября вытканные вручную вещи считаются исцеляющими. Их можно надеть на больного человека, чтобы он выздоровел. Также очистительным сегодня считается костер. По приметам, если в пламя кинуть вещь больного человека, то вскоре он поправится.

Народный праздник сегодня считается счастливым для поездок и путешествий. Украинцы в этот период ездили в большие города на ярмарках. Там покупали всё, чего не хватало для подготовки к зиме - дрова, теплые вещи, постельные принадлежности, корм для скота.

Что нельзя делать 5 октября

По приметам, сегодня нельзя есть рыбу и морепродукты.

Не завидуйте чужому счастью и достижениям, а также не желайте ничего плохого другим людям, иначе ваши желания вернутся бумерангом.

Лениться и бездельничать сегодня - к неудачам в делах.

Не стоит одеваться не по погоде и посещать людные места - повышается риск заболеть.

Народные приметы о погоде 5 октября

Есть такие погодные приметы на сегодня:

Если с березы ещё не опали все листья, то зима будет поздней и мягкой.

С утра до полудня не видно солнца - ближайшие дни будут пасмурными.

Если домашние животные ведут себя беспокойно, то приближается ненастье.

На калине и рябине уродило очень много ягод - к суровой зиме.

Если по воздуху летает много паутины, то бабье лето ещё задержится.

При этом важно помнить, что с годами климат меняется и давние приметы погоды могут быть неактуальными для нас.

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