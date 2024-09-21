Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 22 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

22 сентября по новому церковному календарю вспоминают пророка Иону и святого мученика Фоку Синопского. В народе день прозвали Иона и Фока. Рассказываем о традициях и приметах 22 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

22 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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22 сентября по новому церковному календарю (5 октября по старому) - день памяти святого мученика Фоки Синопского и пророка Ионы.

Иона жил в галилейском городе Гафхефера в VIII веке до н.э. Он был одним из двенадцати малых пророков - авторов книг пророчеств. Пророчествовал Иона среди язычников в столице Ассирийского царства - Ниневии, а история святого поистине удивительна.

Город Ниневия на то время был очень роскошен, красив и многолюден, но, сожалению, пал нравственно. По преданию, Господь призвал Иону отправиться в столицу Ассирии и проповедовать для них покаяние, чтобы избежать гибели. Иона не захотел идти, так как ассирийцы тогда были врагами израильского народа, поэтому он сел на корабль в Иоппию. В пути корабль попал в страшную бурю, и моряки кинули жребий, чтобы понять, кто нагрешил и за что их наказывают. Жребий указал на Иону - он сознался, что ослушался и попросил выбросить его в море, чтобы спасти само судно. В море Иону проглотил кит - в его чреве мужчина провел трое суток в молитвах и покаянии. Случилось еще одно чудо: кит выплюнул свою добычу на берег. После этого Иона отправился в Ниневию и стал там проповедником. Жители города покаялись и благополучно жили еще более 200 лет (в 610 году до н.э. Ниневия все-таки была разрушена), а пророк Иона вернулся домой.

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Священномученик Фока жил в I веке в городе Синоп (нынче Турция) - отсюда и произошло его имя. Он был праведником и милосердным человеком, а также обладал даром исцелять людей, изгоняя бесов. В то время он многим помог также принять веру в Христа, и Фоку рукоположили в епископы города. Когда во времена правления императора Траяна начались гонения на христиан, епископа принуждали отречься от веры. Но тот отказался, за что его и казнили. В 404 году мощи святого перенесли в Константинополь.

Церковный праздник 22 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны, родителей Девы Марии.

О чем говорят приметы на 22 сентября

Приметы дня говорят о том, какими будут зима и урожай в следующем году:

паутина длинная летает - осень будет ясной, а снег выпадет нескоро;

комары до сих пор летают - зима будет мягкой;

ива начала сбрасывать листья - к скорой зиме;

сильный листопад начался - зима будет суровой;

если в этот день снег выпал - будет плохой урожай в следующем году.

В народе 22 сентября - праздник Иона и Фока, Листопадная. Традиционно в этот день на огородах копают редьку и готовят из нее блюда. Листопадным день прозвали из-за сильного ветра, который обносил листья на деревьях. Считается, что с этого дня начинается осень и продолжается до Рождества.

Что нельзя делать 22 сентября

21 сентября, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, выступает против клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

По народным приметам не следует лениться и долго спать - будут проблемы с деньгами, а также ловить, продавать и есть рыбу - в память о том, как пророк сидел в чреве кита.

Что можно делать 22 сентября

Святого Фоку считают защитником от пожаров и спасителем утопающих, также святому молятся о защите дома.

В этот день хорошо готовить блюда из редьки, чтобы укрепить здоровье. Хорошая примета, если 22 сентября на голову упадет еловая шишка - это к богатству.

22 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Вениамин, Андрей, Макар, Николай, Мартин, Александр, Федор, Кузьма.

По старому стилю именины празднуют Анна, Александр, Сергей, Алексей, Дмитрий, Афанасий, Василий, Захар, Никита, Григорий.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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