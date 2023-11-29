Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

30 ноября по новому церковному календарю вспоминают апостола Андрея Первозванного. В народном календаре - Андрея. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 30 ноября по старому стилю - рассказываем в материале.

30 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

30 ноября (13 декабря по старому стилю) - день памяти апостола Андрея Первозванного, одного из двенадцати самых близких учеников Иисуса Христа.

Андрей - брат апостола Петра и один из двенадцати любимых учеников Всевышнего. В писаниях сказано, что Андрей и его брат появились на свет в Вифсаиде, в семье рыбака. Сыновья тоже пошли было по стопам отца, но как-то Андрей услышал, что Иоанн Предтеча рассказывает христианам о приходе Мессии. Юноша оставил дом и отправился к реке Иордан, где вскоре стал учеником Иоанна.

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Первозванным Андрея назвали потому, что он стал первым из самых верных учеников Христа и был с ним рядом до самого распятия, видел Воскресение и Вознесение Иисуса. Также, благодаря Андрею, у Христа появился еще один ученик - Симеон, брат Андрея, которого впоследствии назвали Петром.

После Воскресения Христа апостолы получили способность проповедовать на разных языках мира, исцелять людей и отправились в разные страны. Андрей Первозванный преодолел Босфор, дошел до Киева и Новгорода. Но когда попал в Грецию, то его распяли на кресте. Мощи апостола хранились в Константинополе, а позже их перенесли в Италию.

Праздник 30 ноября по старому стилю - день памяти святителя и богослова Григория Чудотворца. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 17 ноября.

О чем говорят приметы на 30 ноября

По приметам дня судили, какой будут зима и урожай в будущем году:

хорошая погода стоит - зима будет малоснежной и без мороза;

мороз за окнами - и зима будет холодной;

светящийся венчик вокруг луны - к улучшению погоды;

лед на реке темный - летом будет хороший урожай.

В народном календаре 30 ноября - праздник Андрея, Андреев день. В этот день ходили к рекам и озерам, чтобы прислушаться к шуму воды. Если его не было - значит, зимой не будет метелей и холодов. Также считается, что сны в этот день - вещие.

Что нельзя делать 30 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться, особенно супругам и родственникам;

сквернословить и сплетничать;

нарушать правила поста;

заниматься тяжелой работой по дому.

Также считается, что в этот день не следует шить, вязать, вышивать и заниматься другим рукоделием - по народным приметам, так можно запутать рыболовные сети Андрея Первозванного и вызвать немилость святого. Плохой приметой в этот день считается пускать в дом гостей.

Что можно делать 30 ноября

В этот день хорошо пойти в храм. На иконах Андрея Первозванного изображают распятого или рядом с крестом. Святого почитают как покровителя рыбаков и моряков - по преданию, однажды он силой молитвы воскресил сорок утопленников, своих будущих учеников, которые направлялись к нему.

У святого Андрея просят защитить тех, кто ходит в море. Также Андрею молятся о защите от врагов и стихийных бедствий, исцелении от различных заболеваний, укреплении веры, удачном замужестве, сохранении брака, благополучии детей.

По традиции, в Андреев день накрывают богатый стол, но с постными блюдами, так как продолжается Рождественский пост. Тем, кто постится, в этот день разрешается горячая пища с маслом и рыба.

Девушки в Андреев день традиционно гадают на суженого, но церковь гаданий не одобряет.

30 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Фекла, Василий, Иларион, Анатолий, Иван, Иосиф, Григорий, Исаакий, Владимир, Арсений.

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