Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

3 января по новому церковному календарю православные вспоминают великомученика Гордия Каппадокийского и пророка Малахия. В народном календаре - Гордеев день. Рассказываем о его традициях, народных приметах, а также что отмечают в церкви 3 января по старому стилю.

3 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

3 января (16 января по старому стилю) - день памяти мученика Гордия и пророка Малахия.

Гордий Каппадокийский был родом из христианской семьи. С детства он обучался разным наукам, а когда повзрослел, то отправился на военную службу. Там же решил строить карьеру, но когда начались гонения на христиан, то оставил службу и решил посвятить жизнь служению Господу.

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Гордий отправился в пустыню и долгое время провел там в молитвах. Когда вернулся на родину, то стал проповедовать христианство. В 320 году он открыто выступил в защиту своей веры, и язычники арестовали Гордия. Мужчину пытались заставить отречься от веры, но безуспешно, поэтому его казнили.

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Святой пророк Малахия жил за четыре столетия до Рождества Христова. Малахия принадлежит к числу малых библейских пророков и является одним из последних ветхозаветных предсказателей. "Печать пророков" - так называли его. Известно, что он был очень добрый и искренний, чем повергал в изумление других. Именно за это его и назвали Малахией - то есть, "Ангел", "Вестник".

Праздник 3 января по старому стилю - день памяти мученицы Иулиании и святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 21 декабря.

О чем говорят приметы на 3 января

По приметам дня судят, каким будет лето и погода в ближайшее время:

если в это время лежит много снега - лето будет урожайным;

снега мало и мороз - к засушливому и жаркому лету;

вороны сидят на верхушках деревьев - к морозам, а на земле - к оттепели.

В народном календаре 3 января - праздник Гордеев день.

Что нельзя делать 3 января

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться и сквернословить;

отказывать в помощи;

рукодельничать;

заниматься уборкой, выбрасывать мусор.

По народным приметам в этот день не стоит вкладывать деньги и начинать какие-либо новые дела, а также хвастаться своими успехами и успехами детей - можно навсегда отвадить удачу.

Что можно делать 3 января

Считается, что святые Гордий и Малахий помогают людям, страдающим тяжелыми болезнями, поэтому просят защиты от недугов.

В старину, по поверьям, это время считалось опасным из-за разгула нечистой силы, поэтому день старались провести в домашнем кругу и не приглашать гостей. Также в этот день принято ходить в баню - очищать тело и укреплять его, а также нужно съесть хотя бы ложку творога - чтобы весь следующий год был счастливым и безбедным.

3 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ирина, Гордей, Василий.

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