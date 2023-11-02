Какой завтра праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

3 ноября по новому церковному календарю вспоминают святую княжну Анну Всеволодовну. В народном календаре - Анна Холодная. Кого почитают в этот день по старому стилю, о чем нужно попросить у святой, народные приметы и запреты дня - рассказываем в материале.

3 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

3 ноября (16 ноября по старому стилю) - день памяти преподобной Анны, дочери великого князя Киевского Всеволода Ярославича и византийской царевны, а также сест­ры Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха.

Княж­на Анна родилась во вто­рой по­ло­вине XI ве­ка и вос­пи­тывалась в христианской вере. Она бы­ла по­молв­ле­на с ви­зан­тий­ским ца­ре­ви­чем Кон­стан­ти­ном Ду­кой Стар­шим, но им не судилось быть вместе, поэтому девушка решила посвятить себя Богу.

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Около 1086 года князь Всеволод построил в Киеве для дочери Андреевский монастырь, а Анна, которая приняла монашеский постриг, стала его настоятельницей. Княжна приложила много усилий, чтобы обустроить обитель и открыла при монастыре первую на Руси и в Европе шко­лу для де­во­чек. В ней обучали письму, ремеслам и пению. Кроме этого, Анна Всеволодовна принимала активное участие в церковно-политической жизни отца. После смерти митрополита Иоанна II она отправилась в Константинополь, где познакомилась с тамошней монастырской жизнью, а приехала оттуда вместе с но­вым мит­ро­по­ли­том, Иоан­ном ІІІ. Также с именем княжны связаны легенды о ее искусстве врачевания.

Похоронена святая Анна там же, в Андреевском (Янчином) монастыре, который был позже разрушен Батыем.

Праздник 3 ноября по старому стилю - день памяти Илариона Великого и перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 21 октября.

Приметы на 3 ноября

По приметам этого дня определяли, какими будут зима и погода в ближайшее время:

снег выпал ночью и не растаял до утра - весна будет ранней;

листья с деревьев еще не опали - жди сильных холодов зимой;

солнце яркое и небо безоблачное - к потеплению;

алый закат - погода будет стоять морозная и ясная весь месяц;

небо все в звездах - в ближайшие дни будет хорошая погода.

В народном календаре 3 ноября - праздник Анна Холодная, так как погода с этого дня начинала меняться, наступали холода.

Что нельзя делать 3 ноября

В этот день, как и в другие церковные праздники, есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

сквернословить, ссориться, особенно супругам;

жаловаться на жизнь и судьбу;

отказывать в милостыне и помощи.

Народные приметы не советуют в этот день отправляться в дальнюю дорогу и посещать людные места, а также не стоит приглашать в дом незнакомцев.

Что можно делать 3 ноября

В этот день можно пойти в храм или помолиться дома. К святой Анне обращаются за помощью в воспитании детей и просят удачи в обучении. Также святой молятся об исцелении от недугов, семейном благополучии.

В старину в этот день принимались за прядение льна и ткачество. Хозяйки готовили ягодный кисель и пироги с ягодами. Популярным также было лакомство - молоко замораживали на улице, затем измельчали на терке, смешивали с сахаром и подавали к блинам, как мороженое.

3 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Анна, Александр, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Николай, Павел, Петр, Сергей, Федор.

Ранее мы публиковали новый православный календарь на ноябрь 2023 с датами по новому стилю.

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