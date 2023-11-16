17 ноября по новому церковному календарю вспоминают святителя и богослова Григория Чудотворца. В народном календаре - Григорий Зимоуказатель. Кого почитают в этот день по старому стилю, традиции, запреты и народные приметы этого дня - рассказываем в материале.
- 17 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- Приметы на 17 ноября
- Что нельзя делать 17 ноября
- Что можно делать 17 ноября
- 17 ноября - именины сегодня
17 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
17 ноября (30 ноября по старому стилю) - день памяти Григория Чудотворца, первого епископа Неокесарийского, который всю жизнь посвятил служению Христу.
Григорий (при рождении Феодор) родился в IIІ веке в Неокесарии Понтийской. Он был родом из знатной и обеспеченной семьи, а воспитывали его в языческих традициях. Мальчик получил прекрасное образование, после смерти отца, когда Григорию было 14 лет, его продолжила обучать мать.
Юноша вел целомудренную жизнь, чем вызывал насмешки сверстников. В какой-то момент он вместе с братом уехал в Палестину. В то время в Кесарии Палестинской работала богословская школа, которую основал христианский учитель Ориген. Однажды юноши услышали проповедь Оригена и стали его учениками.
Позже Григорий крестился и решил уединиться от мирской суеты. Но слоилось иначе: в 245 году епископ Амасийский Федим рукоположил Григория в епископа Неокесарийского. Вскоре Григорию открылся дар чудотворения: он исцелял тяжело больных людей, изгонял темные силы, мирил врагов.
За свою жизнь святитель Григорий совершил множество добрых дел и всю жизнь помогал людям. Точная дата его смерти неизвестна. Среди его работ самой ценной считается "Символ веры Григория Чудотворца".
Праздник 17 ноября по старому стилю - день памяти преподобного Иоанникия Великого, а также мучеников Никандра Мирского и Ермея. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 4 ноября.
Приметы на 17 ноября
По приметам дня судят, какой будет зима:
- снег в тот день - зима будет снежной;
- вороны каркают - к дождю;
- лес чернеет издалека - к потеплению;
- белые круги вокруг солнца - будет буря;
- мышей стало больше - зима будет холодной.
В народном календаре 17 ноября - праздник Григорий Зимоуказатель. В этот день погода с утра и до полудня указывала на то, какой будет первая половина зимы, а погода с обеда до вечера - какой будет вторая.
Что нельзя делать 17 ноября
В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:
- ссориться с близкими;
- ругаться и сквернословить;
- отказывать в помощи;
- отправляться в дальнюю дорогу;
- ходить в грязной одежде.
По народным приметам в этот день не стоит одалживать деньги, вещи и продукты, примерять чужие обручальные кольца - это к несчастью, и стричься - чтобы не укоротить себе жизнь.
Тем, кто соблюдает Рождетсвенский пост, в этот день нельзя употреблять горячую пищу и масло - разрешается только сухоядение.
Что можно делать 17 ноября
Григория Чудотворца просят о чуде - исцелить от различных недугов, подарить долгожданного ребенка, укрепить веру, помочь преодолеть трудности.
В этот день в старину обязательно шли в баню - считалось, что так можно прибавить себе здоровья. Сам праздник отмечали в кругу семьи, старались отдохнуть от тяжелой работы и провести время как можно более радостно. Важно было в этот день выполнить данное обещание - тогда в новом году обязательно ждет успех.
17 ноября - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Геннадий, Иван, Захар, Михаил.