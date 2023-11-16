Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

17 ноября по новому церковному календарю вспоминают святителя и богослова Григория Чудотворца. В народном календаре - Григорий Зимоуказатель. Кого почитают в этот день по старому стилю, традиции, запреты и народные приметы этого дня - рассказываем в материале.

17 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

17 ноября (30 ноября по старому стилю) - день памяти Григория Чудотворца, первого епископа Неокесарийского, который всю жизнь посвятил служению Христу.

Григорий (при рождении Феодор) родился в IIІ веке в Неокесарии Понтийской. Он был родом из знатной и обеспеченной семьи, а воспитывали его в языческих традициях. Мальчик получил прекрасное образование, после смерти отца, когда Григорию было 14 лет, его продолжила обучать мать.

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Юноша вел целомудренную жизнь, чем вызывал насмешки сверстников. В какой-то момент он вместе с братом уехал в Палестину. В то время в Кесарии Палестинской работала богословская школа, которую основал христианский учитель Ориген. Однажды юноши услышали проповедь Оригена и стали его учениками.

Позже Григорий крестился и решил уединиться от мирской суеты. Но слоилось иначе: в 245 году епископ Амасийский Федим рукоположил Григория в епископа Неокесарийского. Вскоре Григорию открылся дар чудотворения: он исцелял тяжело больных людей, изгонял темные силы, мирил врагов.

За свою жизнь святитель Григорий совершил множество добрых дел и всю жизнь помогал людям. Точная дата его смерти неизвестна. Среди его работ самой ценной считается "Символ веры Григория Чудотворца".

Праздник 17 ноября по старому стилю - день памяти преподобного Иоанникия Великого, а также мучеников Никандра Мирского и Ермея. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 4 ноября.

Приметы на 17 ноября

По приметам дня судят, какой будет зима:

снег в тот день - зима будет снежной;

вороны каркают - к дождю;

лес чернеет издалека - к потеплению;

белые круги вокруг солнца - будет буря;

мышей стало больше - зима будет холодной.

В народном календаре 17 ноября - праздник Григорий Зимоуказатель. В этот день погода с утра и до полудня указывала на то, какой будет первая половина зимы, а погода с обеда до вечера - какой будет вторая.

Что нельзя делать 17 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться с близкими;

ругаться и сквернословить;

отказывать в помощи;

отправляться в дальнюю дорогу;

ходить в грязной одежде.

По народным приметам в этот день не стоит одалживать деньги, вещи и продукты, примерять чужие обручальные кольца - это к несчастью, и стричься - чтобы не укоротить себе жизнь.

Тем, кто соблюдает Рождетсвенский пост, в этот день нельзя употреблять горячую пищу и масло - разрешается только сухоядение.

Что можно делать 17 ноября

Григория Чудотворца просят о чуде - исцелить от различных недугов, подарить долгожданного ребенка, укрепить веру, помочь преодолеть трудности.

В этот день в старину обязательно шли в баню - считалось, что так можно прибавить себе здоровья. Сам праздник отмечали в кругу семьи, старались отдохнуть от тяжелой работы и провести время как можно более радостно. Важно было в этот день выполнить данное обещание - тогда в новом году обязательно ждет успех.

17 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Геннадий, Иван, Захар, Михаил.

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