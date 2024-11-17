Наши предки 17 ноября старались не выходить из дома без большой необходимости. В целом сегодняшний день считается опасным. Мы рассказали, какой сегодня праздник отмечают украинцы и что запрещено делать.
Что отмечаем 17 ноября - праздник в Украине
На официальном уровне сегодня отмечают День работников сельского хозяйства Украины. В этот день стоит поздравить близких фермеров, агрономов и всех людей, кто трудится на земле.
По новому стилю верующие сегодня чествуют святого Григория Чудотворца и иконописца Лазаря. По старому стилю чтят священномучеников Никандра и Ермея. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 17 ноября отмечают украинцы.
День памяти Григория Чудотворца издавна считается опасным. Люди верили, что 17 ноября злые духи опускаются на землю и могут наслать несчастья на человека или заразить болезнью. Поэтому без крайней необходимости не выходили из дома, а также не ходили в далекие дикие места.
Также в этот день люди становились недоверчивыми к незнакомцам, поэтому не пускали их домой и не принимали подарки. Согласно приметам, нечисть может попытаться проникнуть в дом под видом незнакомого человека.
Крестьяне продолжали готовиться к зиме: чистили печь, утепляли дом и хлев, смазывали щели в оконных рамах. Женщины убирались и готовили на всю семью.
Праздник сегодня удачен для рукоделия - вышивки, ткачества, вязания. Изделия ручной работы получатся аккуратными и красивыми. А рукодельницы, которые продают свои работы, смогут хорошо заработать.
Кто родился 17 ноября - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня по характеру эмоциональные, страстные, упрямые. Они вкладывают душу во все, что делают, а также принимают близко к сердцу всё сказанное. В общении для них очень важна искренность.
Что нельзя делать 17 ноября
Не стоит примерять чужую одежду и обувь, иначе на вас перейдут проблемы другого человека.
Неудачный день для свадьбы.
В праздник 17 ноября нельзя ничего одалживать, а также выбрасывать мусор и вообще выносить какие-либо вещи из дома.
Без большой необходимости не стоит выходить из дома, а также идти в горы, лес и другие дикие места.