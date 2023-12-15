Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

16 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Аггея, одного из двенадцати малых пророков. В народном календаре - Агеев день. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 16 декабря по старому стилю - рассказываем в материале.

16 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

16 декабря (29 декабря по старому стилю) - день памяти пророка Агея (Аггея) - одного из последних пророков Ветхого завета.

Святой пророк Аггей был одним из последних ветхозаветных пророков. Он жил за 500 лет до Рождества Христова. До рождения Аггея вавилоняне захватили Иерусалим - город разграбили, а его главную святыню - Храм Соломона - разрушили. Жителей Израиля взяли в плен и угнали в рабство. Освободились они лишь после того, как Вавилон пал под натиском Персии - тогда персидский царь Кир отпустил израильтян домой.

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Предположительно, Аггей родился в плену и уже оттуда вернулся в Иудею. Тогда же начали возрождать Иерусалимский храм, однако в какой-то момент его строительство было прервано и запрещено персидскими властями. В 520 году речи Аггея и другого пророка Захарии укрепили решимость царя Зоровавеля и вдохновили народ продолжать восстанавливать храм. Аггей говорил, что Второй храм будет больше, чем первый: в нем Бог явит Свое благоволение миру. Строительство храма завершилось в 516 году.

Пророчества Аггея вошли в одну из двенадцати книг малых пророков Ветхого Завета.

Праздник 16 декабря по старому стилю - день памяти святого Иоанна Молчальник. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 3 декабря.

О чем говорят приметы на 16 декабря

По приметам дня судят о погоде:

снегири расчирикались - к оттепели;

звезда упала - будет стужа;

кошка ищет теплое место - к морозу.

В народном календаре 16 декабря - праздник Агей, Агеев день, Аггей Зимоуказчик. Считалось, что если в этот день много инея, то на Святки будет много снега.

Что нельзя делать 16 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

сквернословить и ругаться;

отказывать в помощи;

нарушать правила поста;

делать генеральную уборку;

лениться - святой Аггей не любит лодырей.

По народным приметам в этот день не следует также ремонтировать обувь - к беде и разговаривать с человеком через порог - это к ссоре.

Что можно делать 16 декабря

В день памяти святого можно пойти в храм. Святой Аггей считается покровителем младенцев - к нему обращаются с молитвами о здоровье детей, просят защитить от сглаза, наставить на путь истинный, а также избавить от дурных привычек и сохранить в душе веру и добро. Считалось, что пророк Аггей может наставить на праведную жизнь и особо отмечает тех, кто трудится. Поэтому святого просят избавить от лени.

В этот день следует больше времени уделить семье, детям и внукам. Так как святой любит трудолюбивых, то день нужно провести в хлопотах дома или на работе. В старину с этого дня уже готовились к Рождеству.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день разрешается горячая пища с маслом, рыба и немного вина. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

16 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Софья, Петр, Илья, Николай, Макар, Аркадий, Владимир, Павел, Александр.

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