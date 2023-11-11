Какой завтра праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

12 ноября по новому церковному календарю вспоминают святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, а также чтят память иконы Божией Матери "Милостивая" (Киккская). Кого почитают по старому стилю, традиции, запреты и народные приметы этого дня - в материале.

12 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

12 ноября (25 ноября по старому стилю - день памяти святителя Иоанна Милостивого.

Иоанн жил в VI веке на Кипре и был родом из благородной семьи. Он был женат, но рано потерял жену и детей. После случившего стал вести аскетический образ жизни, постился, молился и помогал нуждающимся. Иоанн не был церковнослужителем, но тем не менее за благочестие его избрали на патриарший престол в Александрии - кандидатуру Иоанна утвердил сам император Ираклий.

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Когда Иоанн взошел на престол, то сосчитал всех нищих в Александрии и раздал им все, что имел. Кроме этого, им каждый день выдавали еду, а патриарх сам еженедельно раздавал милостыню, помогал болеющим. Также Иоанн выкупал пленных. Его так и прозвали - Милостивый.

Около 619 года в Египет вторглись персы и стали угрожать Александрии. Иоанн отправился в Константинополь, чтобы попросить императора дать войско для защиты города. По пути патриарх остановился в родном городе - Амафунте, и там умер.

Мощи святого Иоанна, имеющие чудотворную силу, сначала перенесли в Константинополь, а в 1249 году перевезли в Венецию. Часть мощей позже находилась в Будапеште, а часть - на Афоне.

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12 ноября по новому церковному календарю - день памяти иконы Божией Матери "Милостивая" (Киккская).

Киккская икона Божией Матери, которую также называют "Милостивая" - одна из наиболее почитаемых чудотворных икон Богородицы на Кипре. Свое название икона получила от горы Киккос, автором святыни считают апостола Луку.

На Кипр икона Божией Матери "Милостивая" попала в конце ΧΙ века и с тех пор находится в соборном храме Киккского монастыря. Ее особенность - положение Младенца Христа, который играет на руках Богородицы. Еще эта икона неизвестно с какого времени, закрыта до половины шитой золотом завесой, поэтому лик Богоматери и Божественного Младенца никто не может видеть. Предположительно, образ закрыли в XVI веке, а в "Описании Киккского монастыря", сказано, что "те, которые пробовали открыть покров, которым закрыта святая икона, подвергались тяжкому наказанию со стороны Пресвятой Матери Божией". Известен случай в 1771 году, когда иеромонах Иоанн Родосец из Иерусалима попытался открыть завесу и на несколько часов остолбенел и лишился речи.

На Кипр икона "Милостивая" попала в конце ΧΙ века из императорского дворца в Константинополе. На Кипре от иконы стали происходить чудеса - она избавляла от засухи и нашествий саранчи, исцеляла слепых и бездетных женщин. По молитве к иконе получали спасение люди, попавшие в шторм.

Один из списков чудотворной святыни находится в Украине - в Свято-Николаевском женском монастыре, что в Мукачево Закарпатской области.

Праздник 12 ноября по старому стилю - день памяти епископа Зиновия и его сестру Зиновию, а также память Озерянской иконы Божией Матери. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 30 октября.

Приметы на 12 ноября

По приметам дня судят, как скоро выпадет снег и начнутся морозы:

синичка подлетает к окну и садится на подоконник - скоро выпадет снег;

синицы пищат с утра - ударит мороз;

снег порошит - к морозу.

В народном календаре 12 ноября - праздник Иван Милостивый, Иван Снежный. Считается, что в этот день обязательно должен выпасть снег.

Что нельзя делать 12 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться, скандалить, сквернословить;

отказывать в помощи и милостыне;

думать о чем-то плохом.

В народе считается, что в этот день не стоит покупать обувь - в личной жизни будут сложности. Также не следует отправляться в дальнюю дорогу.

Что можно делать 12 ноября

Иоанна Милостивого просят о крепком здоровье и счастье для детей. Перед иконой Божией Матери "Милостивая" молятся об исцелении от различных болезней, паралича, кровотечения, бесплодия, головной боли, просят помощи в семейных проблемах, сил в нужде и печали, избавления от засухи.

В старину в этот день шли в храм, чтобы помолиться и освятить лечебные травы. Также 12 ноября заканчивается сезон свадеб - аж до Масленицы.

12 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор, Ян.

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