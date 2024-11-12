Народный праздник 12 ноября Иван Милостивый, Зиновий и Зиновия.

Наши предки 12 ноября выходили на охоту и рыбалку. Сегодняшний день считается удачным для торговли, но опасным для детей. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что запрещено делать и какие есть приметы о погоде.

Что отмечают 12 ноября - праздник в Украине

По новому стилю верующие вспоминают святого Иоанна Милостивого, постника Нила и икону Богоматери "Милостивая". По старому стилю чтят святых брата и сестру - мучеников Зиновия и Зиновию. Ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник 12 ноября отмечают христиане.

Наши предки в этот день ездили на базары, где покупали и продавали различные товары. Начиналась подготовка к зиме. На рынке брали дрова, теплые вещи, сани, семена озимых культур. Этот день считается удачным для торговли, а купленные товары будут долго радовать.

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Праздник сегодня считается опасным для детей. Наши предки считали, что на землю приходят духи-лихорадки и намеренно заражают малышей. Такое поверье возникло из-за типичного для конца зимы сезона простудных болезней. У украинцев было много народных методов лечения ОРВИ.

Счастливой приметой 12 ноября считается увидеть или услышать птиц во дворе. А если пернатый залетел в окно или постучал в окно, то грядет невероятная удача.

В Киевской Руси в эту дату заканчивалась свадебная пора. Свадьбы переставали играть до Сырной недели.

Кто родился 12 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня имеют эмоциональный, страстный, вспыльчивый характер. Они вкладывают душу во всё, что делают. В общении проявляют искренность и ожидают того же от собеседника. Такие люди обидчивые, но и порадовать их несложно.

Что нельзя делать 12 ноября

Категорически запрещено обижать птиц, прогонять, охотиться на них и резать на мясо домашнюю птицу.

Не стоит пить алкоголь, иначе будут проблемы с желудком.

В праздник 12 ноября нельзя ссориться, вспоминать старые обиды, обижать близких - отношения надолго испортятся.

Неудачный день для путешествий и далеких поездок.

Не стоит сегодня прислушиваться к советам, особенно от незнакомцев. Доверьтесь своей интуиции.

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