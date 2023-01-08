Бабьи каши - это давний народный праздник времен Киевской Руси, посвященный повитухам и беременным.

Бабьи каши - это народный праздник 8 января, который широко отмечался в Киевской Руси. Праздник посвящен роженицам, которые приводят в мир новую жизнь, а также повитухам, которые помогали ребенку явится на свет. Историки и ученые считают, что этот праздник был проявлением культа материнства у славян.

Как отмечали Бабьи каши - традиции и обычаи

В этот день было принято варить большой казан каши и приглашать домой всех родных на праздничный обед. Поскольку уже закончился Рождественский пост, в кашу можно добавить мясо, шкварки или брынзу. Если среди родных есть женщина, которая недавно родила ребенка, то к ней приходили в гости и приносили кашу или пирог курник.

В праздник Бабьи каши было принято одаривать повитух. Представительниц этой важной профессии очень уважали, ведь без их труда роды проходили бы намного труднее. Повитухам приносили блины, пироги, каши и наливку. Нередко к повивальным бабкам приходили молодые девушки, которые ещё не не были беременными, чтобы познакомиться с повитухой и обсудить женские мудрости.

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Повитухами в Киевской Руси становились женщины после менопаузы, которые сами были многодетными мамами. Важно, чтобы все их дети были живы и здоровы. Повитуха должна была быть вдовой или безупречной женой. Характер у такой женщины должен быть стойкий и твердый, но при этом добрый, чтобы она могла утешить и поддержать роженицу.

Младенцам 8 января делали первую в их жизни стрижку. Ещё один давний обычай в этот день соблюдали мужчины - они ходили в гости к тещам с подарками.

Что нельзя делать на Бабьи каши

По давним приметам, беременным в этот день нельзя стричься, ругаться матом, ходить без шапки. В этот день нужно быть добрыми и терпимыми к беременным женщинам. Нельзя кричать на них, ругать, пугать и злить беременную, иначе ребенок родится больным. Этот день неудачный для рыбалки и забивания домашнего скота.

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