9 января – 9-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 356 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 9 января 2021

В этот день в мире отмечаются День игры в прятки с зимой, Международный день хореографа, День путешествия на воздушном шаре, День игры в Бога.

В США - День словесных ботаников, День благодарности правоохранительным органам, День статического электричества, День абрикоса, в Японии - Фестиваль «Тока Эбису», или Праздник удачи и счастья, во Вьетнаме - День школьников и студентов, в Панаме - День мучеников, в Индии - День индийцев-нерезидентов, на Филиппинах - День «Черного Назарянина».

Памятные даты 9 января, годовщины и события

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В 1816 году английские шахтеры впервые использовали безопасную лампу с металлической сеткой для работы в забоях.

В 1932 году в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбана на юге Мексики был обнаружен богатейший клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки. Монте-Альбан - известный археологический заповедник. На протяжении двух тысяч лет здесь находился один из крупнейших городов доколумбовой Америки. Настоящее имя этого города история не сохранила. Его сегодняшнее название - Монте-Альбан - происходит от поросшего лесом холма, на протяжении многих веков скрывавшего развалины большого индейского поселения. В 1931 году оно было раскопано мексиканским археологом Альфонсо Касо. Некоторые ученые приравнивали это открытие к открытию Трои. Люди, проживавшие в давние времена в Монте-Альбано, принадлежали к древней и чрезвычайно развитой культуре. В пору своего рассвета здесь проживало свыше 20 тысяч человек, город раскинулся на 40 километров. Проживающие там племена назывались сапотеками. Они умели строить великолепные здания и храмы, обрабатывать горный хрусталь, изготавливать золотые украшения изумительной красоты. Наибольший интерес представляют гробницы Монте-Альбана. Они построены из камня и каждая сверху накрыта большой плитой. Подобная конструкция воспроизводила образ тех пещер, в которых в более древние времена индейцы Южной Мексики хоронили своих вождей и слуг богов. Сапотеки искусно украшали свои гробницы настенной живописью, они были доверху забиты редкостными по красоте золотыми изделиями. Нигде на территории Америки такого более никто не находил. Первую гробницу Монте-Альбана археологи обнаружили осенью 1931 года. А 9 января 1932 года Альфонсо Касо вошел в усыпальницу. Там был огромный клад, пролежавший нетронутым 800 лет. Здесь было найдено более пятисот предметов, в их числе – золотая маска бога Шипе Тотека. Нос и щеки маски были обтянуты человеческой кожей. Здесь же были золотые чеканные браслеты, ожерелья из золота и жемчуга, застежки и пряжки из нефрита, бирюзы, янтаря, обсидиана, кораллов. А самая загадочная находка из Монте-Альбана – хрустальные человеческие черепа. Горный хрусталь – один из самых твердых минералов на земле. В 1970 году один из этих черепов был исследован авторитетными экспертами. Они пришли к заключению, что череп вырезан из одного куска хрусталя вместе с нижней челюстью. Резать горный хрусталь нельзя ничем, кроме алмаза. Но сапотеки все-таки сумели обработать этот материал, что остается загадкой.

В 1951 году состоялось официальное открытие здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. А церемония заложения фундамента произошла 4 октября 1949 года. Штаб-квартира ООН – комплекс зданий, которые служат официальным офисом для основных рабочих органов ООН. Для создания комплекса были приглашены архитекторы, дизайнеры и инженеры со всего мира. В эту группу вошли Оскар Нимейер (Бразилия), директор по планированию Макс Абрамович (США), инженер-консультант Владимир Бодянский (Франция), Эрнст Кормье (Канада), главный архитектор Уоллес К. Гаррисон (США), Шарль И. Ле Корбюзье (Франция), Свен Маркелиус (Швеция), Г.А.Свайе (Австралия), Лян Сэ Чэн (Китай), Николай Басов (СССР), а также консультанты Энтони Антониадэс (Греция), Мэтью Новики (Польша) и Эрнест Вайсман (Югославия). Группа разработала 50 проектов и после отбора остановилась на концептуальной идее Ле Корбюзье. Согласно его чертежам, комплекс зданий должен был сочетать разнообразие стилей: высокие стеклянные панели для офисов и низкий круглый купол для зала Генеральной Ассамблеи. К моменту завершения строительства штаб-квартира ООН считалась образцом самого современного архитектурного дизайна на Манхэттене. Здания расположились в восточной части Манхэттена между 42-й и 48-й улицами, Первой авеню и проливом Ист-Ривер. Чтобы спроектировать на участке площадью 7 га здание Организации Объединенных Наций высотой более 167 м, группе архитекторов понадобилось 6 лет. Хотя географически штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, но она имеет статус международной зоны. Помимо зданий в Нью-Йорке, ООН располагает еще тремя вспомогательными, региональными штаб-квартирами: в Женеве (Швейцария), в Вене (Австрия) и в Найроби (Кения). Однако наиболее важные решения Организации принимаются именно в Нью-Йорке, так как здесь проходит большинство заседаний Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Всего в рабочих органах, агентствах и центрах ООН по всему миру работает порядка 61 тысячи сотрудников из примерно 170 государств. В штаб-квартире в Нью-Йорке разместилось около трети от всего персонала Организации.

9 января 1969 года в английском Бристоле состоялся первый испытательный полет авиалайнера «Конкорд». А началось все в октябре 1962 года, когда Великобритания и Франция заключили соглашение о совместных работах по созданию сверхзвукового пассажирского авиалайнера. С 1976 года начались постоянные полеты самолетов «Конкорд». При этом Англия взяла в эксплуатацию пять самолетов, а Франция - четыре. Сверхзвуковые самолеты этого класса использовались 27 лет, и были очень популярны. За это время «Конкордом» было установлено несколько скоростных рекордов. К примеру, для трассы Лондон – Нью-Йорк самолет показал время перелета – 2 часа 55 минут 15 секунд. А еще облетел вокруг Земного шара за 31 час 27 минут 49 секунд, сделав шесть посадок для заправки топливом. В этом перелете на борту самолета было 99 пассажиров, 18 членов экипажа и медвежонок. За неполных три десятка лет рейсовых и чартерных полетов было перевезено более 3 миллионов пассажиров, общий налет самолетов составил порядка 250 тысяч часов. Но из-за чрезвычайно больших расходов коммерческая эксплуатация «Конкордов» была в целом убыточной, в результате самолеты были сняты с эксплуатации в 2003 году. Этому способствовала и случившаяся 25 июля 2000 года катастрофа, когда самолет разбился при вылете из парижского аэропорта Шарль де Голль, погибли 113 человек.

9 января 2007 года был представлен первый iPhone.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 января чтит память великомученика Стефана. Другие названия праздника: «Степановы труды», «Степаны зимние», «Святой Степан», «Праздник пастухов».

Что сегодня нельзя делать

Для девушек и женщин есть запреты на 9 января: нельзя сразу после пробуждения ступать босой ногой на пол. Также нельзя шить и ткать, так вы можете потерять память. В целом же людям нельзя плохо относиться к лошадям и скоту, так как им покровительствует святой Стефан.

Приметы на 9 января

Читайте такжеПраздники в январе 2021: какие даты будут отмечать украинцы в первый месяц нового годаИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- мороз и солнце - год будет урожайным;

- на деревьях иней – уродится много хлеба;

- ночью месяц красный - утром будет тепло;

- снегопад - летом будет много ягод и грибов.

9 января именины

Именины у Иосифа, Давида, Иакова, Степана и Федора.

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Автор: Нана Черная