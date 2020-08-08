8 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

8 августа - 220-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 145 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 8 августа 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день кошек, День рождения холодильника, День «Счастье случается», Международный день бесконечности, Международный день альпинизма, Всемирный день офтальмологии.

Читайте такжеВыходные на День Независимости Украины: сколько будем отдыхатьВ Украине - День войск связи, учрежденный указом президента в 2000 году, в США - День цуккини, День боулинга, День замороженного заварного крема, День собачки Оди, в Тайване - День отцов, а Танзании - День крестьян (День фермеров), в Бутане - День независимости, в Германии - День мира в Аугсбурге, в Швеции - День поднятия флага.

Памятные даты 8 августа, годовщины и события

В 1899 году изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник. Хотя холодильные конструкции придумывали и раньше. В основном, они действовали за счет покупного льда. Первые холодильники потребляли много дров, угля и керосина. В 1911 году фирма «Дженерал электрик» наладила выпуск холодильников более-менее современного типа: агрегат помещался в кухонном шкафу, но слишком громко шумел, и из-за того, что работала на газе, плохо пах, что было его главным недостатком. В 1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и непахнущий холодильник. После этого он очень быстро стал популярным в Америке. Правда, первые холодильники стоили в два раза дороже, чем автомобили марки «Форд». Их называли «домашней фабрикой холода». В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство освоили только в 1960-е годы. До этого «советские» хозяйки обходились в основном кухонными ледниками, или погребами.

В 1932 году в СССР официально был разрешен труд женщин на шахтах.

В 1944 году в Берлине восемь немецких офицеров, обвиненных в подготовке покушения на Гитлера, в том числе фельдмаршал фон Вицлебен, были повешены на басовых струнах рояля.

В 1946 году два американских бомбардировщика впервые совершили полет с Гавайских островов в Калифорнию без экипажа, контролируемые исключительно по радио.

В 1962 году в Германии была запатентована первая в мире автоматическая мойка для автомобилей.

В 2000 году ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 августа чтит память раннехристианского священномученика Ермолая Никомидийского. Другие названия праздника: «Ермолай», «Ермил и Параскева», «Марьев день».

Что сегодня нельзя делать

Женщинам нельзя работать, можно заниматься только домашним хозяйством. И то, заниматься рукоделием, а особенно шить, запрещено. По приметам - если возьмете в руки иглу, то нашлете несчастья на себя и свою семью. Также не давайте никому рабочие инструменты - отдадите здоровье и счастье.

Приметы на 8 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- мухи сильно кусают - к осадкам;

- лягушки на берегу сидят – ждите дождя;

- радуга – к погожим денечкам.

8 августа именины

Именины у Ермолая, Фёдора, Моисея, Сергея и Игнатия.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram