8 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 8 августа 2020
В этот день мир отмечает Всемирный день кошек, День рождения холодильника, День «Счастье случается», Международный день бесконечности, Международный день альпинизма, Всемирный день офтальмологии.
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Памятные даты 8 августа, годовщины и события
В 1899 году изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник. Хотя холодильные конструкции придумывали и раньше. В основном, они действовали за счет покупного льда. Первые холодильники потребляли много дров, угля и керосина. В 1911 году фирма «Дженерал электрик» наладила выпуск холодильников более-менее современного типа: агрегат помещался в кухонном шкафу, но слишком громко шумел, и из-за того, что работала на газе, плохо пах, что было его главным недостатком. В 1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и непахнущий холодильник. После этого он очень быстро стал популярным в Америке. Правда, первые холодильники стоили в два раза дороже, чем автомобили марки «Форд». Их называли «домашней фабрикой холода». В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство освоили только в 1960-е годы. До этого «советские» хозяйки обходились в основном кухонными ледниками, или погребами.
В 1932 году в СССР официально был разрешен труд женщин на шахтах.
В 1944 году в Берлине восемь немецких офицеров, обвиненных в подготовке покушения на Гитлера, в том числе фельдмаршал фон Вицлебен, были повешены на басовых струнах рояля.
В 1946 году два американских бомбардировщика впервые совершили полет с Гавайских островов в Калифорнию без экипажа, контролируемые исключительно по радио.
В 1962 году в Германии была запатентована первая в мире автоматическая мойка для автомобилей.
В 2000 году ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 8 августа чтит память раннехристианского священномученика Ермолая Никомидийского. Другие названия праздника: «Ермолай», «Ермил и Параскева», «Марьев день».
Что сегодня нельзя делать
Женщинам нельзя работать, можно заниматься только домашним хозяйством. И то, заниматься рукоделием, а особенно шить, запрещено. По приметам - если возьмете в руки иглу, то нашлете несчастья на себя и свою семью. Также не давайте никому рабочие инструменты - отдадите здоровье и счастье.
Приметы на 8 августа
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- мухи сильно кусают - к осадкам;
- лягушки на берегу сидят – ждите дождя;
- радуга – к погожим денечкам.
8 августа именины
Именины у Ермолая, Фёдора, Моисея, Сергея и Игнатия.
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