Какой праздник 6 февраля 2021
В этот день в мире отмечаются День Боба Марли, День ступенек и лестниц, Международный день бармена, День замороженного йогурта, Международный день коктейля «Писко сауэр», Международный день саамов, Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах, Всемирный день отказа от мобильного телефона.
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В США - День Рональда Рейгана, День палочек для еды, День «хромой утки», День «Отведите ребенка в библиотеку», День «Сделай комплимент», День мороженого на завтрак, во Франции - Фестиваль фиалок в Тулузе, в Дании - День рождения принцессы Мари, в Новой Зеландии - День Вайтанги.
Памятные даты 6 февраля, годовщины и события
В 1663 году в Англии началась чеканка золотой гинеи. Она, благодаря прокламации короля Карла II, получила статус золотой монеты королевства.
В 1918 году британский парламент принял закон, открывший доступ к выборам женщинам старше 30 лет, являющимся главой семейства или состоящим в браке с главой семейства, либо окончившим университет.
В 1936 году в Гармиш-Партенкирхене стартовали IV зимние Олимпийские игры, которые открыл Адольф Гитлер.
В этот день в 1940 году архитектор Фридрих Пабст представил руководству Рейха план перестройки Варшавы, так называемый «План Пабста», предусматривающий полное разрушение города и строительство на его месте немецкого местечка со 130 тысячным населением. При этом довоенное население Варшавы составляло 1,5 миллиона человек.
В 1948 году венгерский физик Золтан Бей впервые получил эхосигнал с Луны. Этот день считается рождением радиолокационной астрономии.
В 1958 году в Мюнхене разбился самолет с футбольной командой «Манчестер Юнайтед» на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 6 февраля чтит память блаженной Ксении. В народе день назвали «Аксиньиным», или «Ксения Полузимница».
Что сегодня нельзя делать
Нельзя стричь волосы, ногти, менять постель на чистую, не подметайте и не стирайте. Также не желательно ставить квас или брагу. Не рассказывайте свои сны.
Приметы на 6 февраля
Читайте такжеДень Валентина 2021: когда отмечают, история и традиции праздника влюбленныхИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- безветренно - июль будет теплым;
- какая погода в этот день - такой она будет всю весну;
- много звезд на небе - скоро будет тепло, если их мало – к непогоде.
6 февраля именины
Именины у Ксении, Герасима, Дениса, Тимофея, Агапия и Николая.
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