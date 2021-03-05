Какой праздник 5 марта 2021
В этот день в мире отмечаются День рождения степлера, Всемирный день молитвы, День выключенных гаджетов, Всемирный день энергоэффективности, Европейский день геодезии и геоинформации.
Читайте такжеВыходные в марте: сколько будем отдыхать в этом месяцеВ США - День раздвоения личности, День благодарности сотрудникам, День сырных палочек, День «Танца на горшке», День абсента, День выпивки «Синко де Марчо» (отмечается и в Мексике), День синей одежды, в Китае - День всенародной учебы, в Таиланде - День журналиста, в Британии - День каракулей, в Азербайджане - День физической культуры и спорта, в Кыргызстане - День колпака, в Канаде, США, Великобритании - День работника судебной системы, в Индии - День местного самоуправления.
Памятные даты 5 марта, годовщины и события
В 1774 году во дворе парижского Дворца правосудия королевским палачом были сожжены мемуары Пьера Бомарше о произволе судебных органов.
В 1844 году столица Верхней и Нижней Канады была перенесена из Кингстона в Монреаль.
В 1868 году в Англии был запатентован степлер.
В 1929 году был создан Запорожский драматический театр.
В 1943 году первый полет совершил английский реактивный самолет Gloster Meteor.
В 1946 году в Фултоне (штат Миссури) Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, в которой сказал: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике над Европой опустился железный занавес». Началась «Холодная война». Несмотря на то, что выражение «железный занавес» ходило в Европе во время обеих мировых войн, политическим термином оно стало только после того, как его озвучил Черчилль. «Железный занавес» пал в конце 1980-х годов. Символом этому стало разрушение Берлинской стены.
В 1960 году фотограф Альберто Корда сделал фотографию Че Гевары (Эрнесто Гевара), которая разошлась по всему миру. Он не получил за нее ни цента гонорара. Че Гевара – латиноамериканский революционер, командант Кубинской революции1959 года и кубинский государственный деятель. Кроме латиноамериканского континента, действовал также в Демократической Республике Конго и других странах мира (данные до сих пор носят гриф секретности). Прозвище Че использовали соратники Эрнесто, подчеркивая его аргентинское происхождение. Че Гевара составил свою рецептуру «коктейля Молотова». В ее состав входили 3/4 части бензина и 1/4 масла. Зажигательные смеси часто использовались партизанами против строений, легких автомобилей и пехоты противника. Жизнь Че закончилась в Боливии. Об этой истории до сих пор ходят легенды.
В 1989 году на телеканале «Disney Channel» состоялась премьера мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».
В 2000 году английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиньи.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 5 марта чтит память преподобного Льва, епископа Катанского.
Что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше не давать обещаний и не начинать новые дела.
Приметы на 5 марта
Читайте такжеЦерковные праздники в марте: православный календарь на месяцИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- идет снег - год будет неурожайным;
- идет снег с дождем - ждите бурного разлива рек;
- стаи ворон летают высоко в небе - к снегопаду.
5 марта именины
Именины у Сергея, Василия, Николая, Ярослава, Дениса, Антона и Ивана.
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