4 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

4 мая – 124-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 241 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 4 мая 2020

В этот день мир отмечает Международный день пожарных, Международный день уважения кур, День «Звездных войн», День рождения складного зонтика, Всемирный день поддержки, Глобальную неделю безопасности дорожного движения, День борьбы с буллингом.

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Памятные даты 4 мая, годовщины и события

В 1113 году Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.

В 1715 году в Париже был произведен первый складной зонтик.

В 1776 году была провозглашена независимость острова Род-Айленд - ныне штат США.

В 1838 году деятели культуры выкупили из крепостной неволи великого украинского поэта Тараса Шевченко.

В 1878 году Томас Алва Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф – предшественник граммофона, патефона и вообще устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. Сам Эдисон был настолько поражен открытием, что сказал: «Никогда я еще не был так ошеломлен в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». В течение 1878 года фонографы демонстрировались на выставках в США и Европе и привлекли внимание широкой публики. Тысячи посетителей часами стояли в очереди, чтобы прослушать запись. Остроумно высказался Бисмарк: «Фонограф – опасная вещь для дипломатов, но он станет чрезвычайно хорошим, если дипломаты начнут говорить правду». Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию усовершенствования, на которые получил 80 патентов.

В 1896 году в Лондоне вышел первый выпуск газеты «Daily Mail».

В 1904 году началось строительство Панамского канала.

В 1904 году в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс».

В 1927 году в США была создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию «Оскар».

В 1953 году начало работу Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО (КВИРТУ ПВО).

В 1979 году Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьером Великобритании. «Железная Леди», как ее называли, была признана самой влиятельной женщиной в мире в течение десяти лет. Ее путь к вершине власти кажется невозможным - дочь владельца маленького магазина, воспитывавшаяся в доме без водопровода, взяла штурмом испокон веков мужской Олимп. Тэтчер, творчески используя законодательство, добилась большего, чем три ее предшественника вместе взятые. Свой пост она покинула в 1990 году. Скончалась на 88-м году жизни в Лондоне. Тогда пресс-секретарь экс-премьера лорд Тимоти Белл заявил со ссылкой на детей «Железной леди»: «Марк и Кэрол Тэтчер объявили, что их мать - баронесса Тэтчер - мирно скончалась после инсульта».

В 1986 году зона эвакуации вокруг Чернобыля была увеличена до 30 километров.

В 1990 году Верховный Совет Латвийской ССР резко осудил включение Латвии в состав Советского Союза и объявил о восстановлении независимости Латвийской Республики.

В 2000 году ряд предметов с затонувшего в 1912 году «Титаника» были проданы на аукционе «Сотбис» за 60 тысяч долларов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 мая чтит память мучеников Януария, Прокла, Фавста и Созия. В народе день назвали Проклов. Люди обращались за помощью к домовому, прося его защитить от происков злых духов жилище, хозяйственные постройки и скотину. В этот период крестьяне активно занимались садово-огородными работами. Чтобы все цвело и плодоносило, читали заговоры на хороший урожай.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя в этот день ругаться с близкими и кричать на окружающих. Также было поверье, что 4 мая ведьмы превращают росу на траве в яд. Поэтому до обеда нельзя скот и домашних животных выпускать на улицу.

Приметы на 4 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гром звучит сильно и гулко – к богатому урожаю;

- мелкий дождь – будет ненастье;

- черемуха начала цвести – лето будет засушливым и жарким;

- цветков на черемухе очень много - ждите дождей.

4 мая именины

Именины у Алексея, Исакия, Дениса, Кондрата, Максима, Федора, Ивана, Николая и Александра.