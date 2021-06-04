4 июня - 155-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 210 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 4 июня 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день борьбы с кариесом, Международный день спойлеров, Международный день невинных детей - жертв агрессии.

В Украине - День хозяйственных судов, в США - День осведомленности о насилии с применением оружия, День безопасности, День «Дерзости надежды», День коньяка, День старых дев, День корзины для покупок, День «Обнимите свою кошку», День пончика, День сыра, День «Обнимите атеиста», в Британии - День коворкинга, День рыбы с картофелем фри, в Нидерландах - День дедушки и бабушки, в Казахстане - День государственных символов, на Маршалловых Островах - День молодежи, в Эстонии - День флага, в Китае - День памяти жертв резни на площади Тяньаньмэнь, на Багамах - День труда, в Финляндии - День знамени Оборонительных сил, в Венгрии - День национального единства, в Молдове - День банковского работника, в Польше - День свободы и гражданских прав, в Тонга - День независимости, в Гане - День памяти восстания.

Памятные даты 4 июня, годовщины и события

В 1391 году в испанской Севилье начался антиеврейский погром. Были убиты 4 тысячи человек, множество евреев приняли насильственное крещение. Погромы перекинулись на другие города - Кастилии и Арагона. Часть испанских евреев переселилась в Португалию, Алжир и Марокко.

Читайте такжеДень друзей 2021: когда отмечается, история и традиции праздникаВ 1665 году испанская королева Мария Анна Австрийская подписала указ о переименовании Островов Воров, открытых Магелланом (он назвал их Острова Треугольного Паруса), в Марианские.

В 1800 году в Вашингтоне было завершено строительство Белого дома, и в него сразу же въехали первые обитатели – второй президент США Джон Адамс с женой Абигайль. Официальная резиденция президента расположена в самом центре Вашингтона – на Пенсильвания-авеню. Здание было построено по проекту архитектора Джеймса Хобэна, а участок для строительства выбирал сам Джордж Вашингтон – первый президент США. Традиционное название закрепилось за резиденцией почти сразу же. Дело в том, что облицованное белым вирджинским песчаником, здание сильно выделялось среди окружающих домов, построенных из красного гранита. В 1902 году президент Теодор Рузвельт объявил: «Белый Дом» – официальным названием президентской резиденции. В 1948 году при президенте Трумэне Белый дом был полностью реконструирован. Под ним был построен двухэтажный подвал, который служит штабом оперативного руководства внешнеполитическими и военными акциями президента. Каждая президентская семья оставила в нем что-то от себя. Здесь хранятся сахарница Марты Вашингтон, серебряный кофейник Абигайль Адамс, туалетный столик Элеоноры Рузвельт. Основное здание до сих пор остается жилым помещением, где находятся апартаменты президентской семьи, интерьер которых выдержан в стиле 18 и 19 веков. Все президентские административные помещения, включая знаменитый Овальный кабинет, где неоднократно решалась судьба Америки, расположены в западном крыле.

В 1896 году прошло испытание первого автомобиля, построенного Фордом. Был и казус – презентацию задержали на час. Как оказалось, автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его собирали.

В 1917 году на торжественном заседании Совета попечителей Колумбийского университета впервые были объявлены лауреаты премии, учрежденной согласно завещанию «отца новой журналистики» Джозефа Пулитцера, и в память о нем и его идеалах названной Пулитцеровской. Завещанием предусматривались премии в 13 номинациях - 4 в журналистике, 4 в литературе, 4 «путешествующих» и 1 - в образовании, однако в первый год Совет объявил о проведении конкурса только в семи номинациях, причем в трех из этих конкурсов победил кандидат «Не присуждать». То есть, Пулитцеровская комиссия по присуждению премии с первых же дней своего существования заявила об очень высоких требованиях к соискателям. Сам завещатель уполномочил Комиссию «удержать любую из премий, соискания которой окажутся ниже стандартов качества, принятых в его изданиях».

В 1925 году был основан автомобильный концерн «Крайслер».

В 1942 году в этот день Гленну Уолличсу из фирмы грамзаписи «Capitol Records» пришла в голову идея разослать новые пластинки на все влиятельные радиостанции страны в надежде, что те будут передавать эту музыку в эфир. Вскоре это стало обычной практикой для всех фирм грамзаписи.

В 1956 году госдепартамент США опубликовал «секретный» доклад Никиты Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности и его последствиях». Содержание доклада в тот же день прозвучало в эфире радио «Свободная Европа».

В 1969 году в Израиле был принят закон, согласно которому национальная валюта должна называться шекелем. Однако, согласно формулировке закона, момент для его ратификации определялся министром финансов, поэтому страна пользовалась лирами еще почти 11 лет, до февраля 1980 года.

В 1999 году впервые был выявлен вирус «Worm.ExploreZip», поразивший тысячи компьютеров мира.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 июня чтит память мучеников Василиска, а также Иоанна-Владимира, князя Сербского, и святых отцов II Вселенского Собора. В народе день назвали Соловьиный, или Василиск.

Что сегодня нельзя делать

В этот праздник нельзя работать в поле, в также на огороде – все зарастет васильками.

Приметы на 4 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гроза – к богатому урожаю;

- густой туман – лето будет грибным;

- соловей запел – погода в ближайшие дни будет хорошей, без дождей.

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Автор: Нана Черная