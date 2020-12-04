4 декабря – 338-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 27 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 4 декабря 2020

В этот день мир отмечает Международный день объятий, День угощения птиц и белок, Международный день гепарда, День вина «Каберне Фран».

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В США - День печенья, День благодарности бармену, День игрального кубика, День «Носите коричневую обувь», Пятница искусственного меха, в Таиланде - День окружающей среды, в Польше - День шахтера, в Индии - День военно-морского флота, в Мексике - День ремесленников, в Гане - День фермера, в Кыргызстане - День эпоса «Манас», в Тонга - День провозглашения государства.

Памятные даты 4 декабря, годовщины и события

4 декабря 1674 года французские иезуиты основали Чикаго. История следующая: в 1666 году 38-летний иезуит Жак Маркетт отправился во французские североамериканские владения обращать к христианскому Богу индейцев и заодно исследовать неведомые пространства к югу от Великих озер. 4 декабря 1674 года для зимовки он основал у юго-западной оконечности озера Мичиган миссионерский пост. Впоследствии на этом месте вырос американский город Чикаго, ныне третий по числу жителей и второй по финансово-экономическому значению город США, который считается экономической, промышленной, транспортной и культурной столицей Среднего Запада. Неофициально его иногда также называют «Город ветров». Название же города Chicago (Чикаго) - это измененное французами слово из языка местных индейцев майами-иллинойс «shikaakwa», которое означает «дикий лук». Статус города Чикаго получил в 1837 году.

4 декабря 1791 года в Лондоне вышел первый номер еженедельной воскресной газеты «The Observer» («Наблюдатель»). Это британское издание является первой и старейшей в мире воскресной газетой. Ее основателем стал молодой ирландец Уильям Борн. Он взял под свое предприятие кредит в 100 фунтов стерлингов – огромную по тем временам сумму. Однако спустя три года за газетой числился долг в 1600 фунтов! Чтобы не угодить в долговую тюрьму, Борн быстренько перепродал газету своему родному брату. Тот оказался более удачливым бизнесменом. В 1812 году к газете «The Observer», наконец, пришла настоящая слава. Однажды один из ее журналистов оказался свидетелем убийства английского премьер-министра, и ему же удалось задержать убийцу.

«The Observer» дожил до наших дней, сменив множество редакторов и хозяев. Среди специальных корреспондентов издания были Джордж Оруэлл и Ким Филби. В 1993 году «The Observer» стала частью ежедневной британской газеты «The Guardian», основанной в 1821 году, и выходит в виде ее воскресного выпуска.

4 декабря 1930 года профессор Цюрихского высшего технического училища Вольфганг Паули (1900–1958), один из создателей современной квантовой физики, направил на Международную конференцию по вопросам радиоактивности, проходившую в Тюбингине, письмо, в котором изложил свою гипотезу о существовании нейтрино. Эту «призрачную» частицу он назвал нейтроном, поскольку «настоящий» нейтрон тогда еще не был открыт. Название «нейтрино» (по-итальянски «нейтрончик») спустя два года предложил итальянский физик Энрико Ферми (1901–1954). Нейтрон был экспериментально открыт в 1932 году, а косвенные улики существования нейтрино были найдены в 1953 году.

В 1932 году в СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек «тунеядцам и паразитам». Это происходило во время Голодомора.

В 1971 году во время концерта Фрэнка Заппы было сожжено казино в Монтре, что расположено в Швейцарии, на береговой линии Женевского озера. Местечко служило местом проведения джазового фестиваля. Событие увековечено в песне группы Deep Purple «Smoke on the Water» - «Дым над водой».

В 1979 году была открыта станция Киевского метрополитена «Пионерская» (ныне «Лесная»).

В 1980 году группа Led Zeppelin объявила о своем распаде.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 декабря отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати великих церковных праздников в году, не считая Пасхи, который длится пять дней. Другие названия праздника: «Введение», «Ввезение», «Ворота зимы», «Праздник молодой семьи».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сильно веселиться, лучше сходите на тихие посиделки в гости, а еще лучше – в храм. Не занимайтесь тяжелой работой, не шейте, не убирайте, не стирайте. Также нельзя отказывать в милостыне нуждающимся. Еще запрещено категорически заключать браки. А вот крестить детей можно. Также не давайте в долг, чтобы у самих не было проблем с финансами.

Приметы на 4 декабря

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- морозный день - зима будет холодной и снежной;

– яркое солнце – погода будет хорошей;

- мороз - лето следующего года будет очень жарким.

4 декабря именины

Именины у Александра и Марии.

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Автор: Нана Черная