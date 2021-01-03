3 января – 3-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 362 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 3 января 2021

В этот день в мире отмечаются День памяти княгини Ольги, День бенгальских искр и гирляндных огней, День рождения соломинки для коктейлей, Memento Mori Day.

В США - День вишни в шоколаде, Фестиваль сонного дня, День женщин в рок-н-ролле, День позора, в Японии - Фестиваль Тамасесери, в Эстонии - День памяти борцов Освободительной войны, в Буркина-Фасо - День революции, в Индонезии - День Министерства по делам религии.

Памятные даты 3 января, годовщины и события

Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц нового годаВ 1870 году началось сооружение Бруклинского моста. Это – один из старейших подвесных мостов в США. Его длина составляет 1825 метров, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет Бруклин и Манхэттен в Нью-Йорке. На момент окончания строительства он являлся самым большим висячим мостом в мире и первым мостом, в конструкции которого использовались стальные тросы. Мост построен из известняка, гранита и розендейловского цемента. Первоначальное название – Мост Нью-Йорка и Бруклина. В 1915 году за мостом официально было закреплено его текущее название. В 1964 году мост был внесен в список Национальных исторических достопримечательностей. На сегодняшний день мост остается самым популярным местом отдыха и велосипедных прогулок для жителей Нью-Йорка, а благодаря голливудским фильмам считается одним из символов города.

3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейля.

В 1962 году 3 января Папа римский отлучил от церкви главу Кубы Фиделя Кастро.

3 января 1959 года Аляска стала 49-м и самым большим по территории штатом США. Сам договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов Соединенным Штатам Америки был подписан 30 марта 1867 года, в октябре этого же года Аляска была передана США. Россия получила за полуостров протяженностью около 700 км 7 миллионов 200 тысяч долларов. После перехода Аляски в американское подданство в течение 17 лет полуостровом ведало военное министерство США. Постепенно Аляска становилась рентабельной. Пушнина, рыбодобыча, рыбообрабатывающие консервные заводы, разработка приисков изменили статус и жизненные уклады Аляски. В 1884 году Конгресс США принял решение о создании на территории полуострова органов управления, был назначен губернатор, окружной судья, окружное жюри, выделено было 25 тысяч долларов на школьное образование, введен административный запрет на производство алкоголя. И начался длительный путь Аляски к получению статуса штата.

В 1977 году 3 января был собран первый компьютер фирмы Apple.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 января чтит память Прокопия Вятского - юродивого христианского святого. Другие названия праздника: «Полукорм», «Петр», «Петр-полукорм», «Прокофий», «Ульяна». В народе верили - если сегодня положить на стол серебряную ложку, то злые люди не смогут переступить порог дома.

Что сегодня нельзя делать

В этот день сны вещие. Будьте осторожнее, если увидите плохое предзнаменование. Не подсматривайте и не подслушивайте.

Приметы на 3 января

Читайте такжеКолядки для детей на новогодние праздники 2021: самые красивые стихиИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода 3 января, такой она будет в сентябре;

- много снега – будет богатый урожай;

- в лесу эхо четкое – грядут сильные морозы.

3 января именины

Именины у Женевьевы, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопия, Сергея, Ульяны, Фемистоклея и Филарета.

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Автор: Нана Черная