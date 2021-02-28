28 февраля - 59-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 306 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 28 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются День Калевалы, Международный день больных редкими заболеваниями, День оверклокера, Международный день травмы от повторяющихся нагрузок, Всемирный день скауза.

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Памятные даты 28 февраля, годовщины и события

В 1066 году в этот день открылось Вестминстерское аббатство. Вестминстерское аббатство - готическая церковь в Вестминстере (Лондон), к западу от Вестминстерского дворца, традиционное место коронации монархов Великобритании. Здесь же находятся и захоронения монархов. А в Уголке поэтов покоится прах Чосера, Сэмюэля Джонсона, Теннисона, Браунинга, Диккенса и многих других знаменитых литераторов. Вестминстер является центром и резиденцией английского парламента. Здесь сосредоточилось слияние исторических, культурных и художественных ценностей Лондона. С готическими башнями и ажурными арками это древнее английское аббатство является одним из ярких примеров средневековой церковной архитектуры. Но для англичан оно является гораздо большим: это - святилище нации, символ всего, за что боролись и борются британцы. Наряду с близлежащей церковью Сент-Маргарет аббатство причислено к Всемирному наследию. Вестминстерское аббатство начало создаваться в 1052 году английским королем Эдуардом Исповедником.

В 1854 году была основана Республиканская партия США.

В 1855 году по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.

В 1935 году американский химик Уоллес Каротерс впервые синтезировал нейлон. Работы по дальнейшей разработке волокна продолжались. Но 29 апреля 1937 года после длительной депрессии, как было заявлено официально, ученый покончил с собой, выбросившись из окна своей лаборатории. Он так и не увидел триумфального шествия своего детища по миру. 27 октября 1938 года руководители фирмы «Дюпон де Немур» объявили об изобретении нейлона. А в 1939 году нейлон поступил в продажу в одном из универмагов Вилмингтона в США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день распродажи было продано 5 миллионов пар чулок.

В 1951 году Лайнус Полинг - американский химик, кристаллограф, лауреат двух Нобелевских премий - по химии и премии мира, член Национальной академии наук США, иностранный член Лондонского королевского общества - и Роберт Кори - немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии - теоретически обосновали формы вторичной структуры белков.

В 1956 году в США был запатентован сетевой кабель для компьютеров.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 февраля чтит память апостола от семидесяти Онисима, которого считают покровителем овец. Из-за этого в народе день назвали «Онисим Овчарник».

Что сегодня нельзя делать

Не стройте планы на будущее - они не исполнятся.

Приметы на 28 февраля

Читайте такжеВеликий пост 2021: что нельзя делать и есть, питание по днямИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода сегодня, такой она будет в сентябре;

- на небе много звезд – в этом году будет активно расти отара овец;

- мало снега – в следующем году будет плохой урожай.

28 февраля именины

Именины у Ефросинии, Ивана, Онисима, Пафнутия, Евсевия, Семёна, Николая, Афанасия, Павла, Михаила, Петра, Алексея и Арсения.

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Автор: Нана Черная