28 декабря – 362-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 3 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 28 декабря 2020

В этот день в мире отмечаются День продолжения банкета и Международный день кино.

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В Испании - День смеха, или День болвана, в США - День клятвы верности флагу, День шоколадных конфет, День «Позвони другу», День игры в карты, День загрузки, в Эфиопии - День святого Гавриила, в Австралии - День провозглашения, в Таджикистане - День Комитета национальной безопасности, в Таиланде - День памяти короля Таксина.

Памятные даты 28 декабря, годовщины и события

28 декабря 1065 года было завершено строительство церкви Святого Петра, ставшей основой Вестминстерского аббатства. В этот день церковь была освящена. Аббатство открылось в феврале 1066 года. Впоследствии оно стало местом коронации всех британских монархов. Первым коронованным здесь венценосцем стал в 1066 году Вильгельм Завоеватель. В аббатстве нашли вечный приют многие выдающиеся англичане: короли, литераторы, ученые, музыканты. Среди них – Елизавета I (1533–1603), Георг Фридрих Гендель (1685–1759), Исаак Ньютон (1643–1727) и Чарльз Дарвин (1809–1882). Здесь же находится могила Неизвестного Воина как символ памяти о солдатах, погибших в годы Первой мировой войны. В Уголке Поэтов покоится прах Джефри Чосера, Сэмюэля Джонсона, Теннисона, Браунинга, Диккенса и многих других знаменитых писателей и поэтов. Рядом с ними погребен прославленный актер Дейвид Гаррик. Кроме этого, здесь находится множество памятников: Милтону, Китсу, Шелли, Генри Джеймсу, Томасу Элиоту и другим. Среди поздних мемориальных досок можно найти таблички, посвящённые поэту Дилану Томасу и Лоренсу Оливье. Вестминстерское аббатство является действующей церковью, где ежедневно проводятся литургии и службы. Оно причислено к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

В 1869 году в Огайо Уильямом Семплом была запатентована первая жевательная резинка.

28 декабря 1895 года в Париже прошел первый публичный кинопоказ «Синематографа братьев Люмьер».

В 1895 году немецкий физик В.Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.

В 1908 году произошло землетрясение на Сицилии. Главной жертвой природного катаклизма стал цветущий город Мессина. Подземные толчки, сила которых достигала 7,5 балла по шкале Рихтера, унесли жизни более 75 тысяч человек, а вызванная ими волна цунами высотой 10 метров довершила разрушение города. Также серьезно пострадали город Реджо-ди-Калабрия и окрестные селения. Примечательно, что землетрясение не принадлежало к числу сильнейших. Трагедия Мессины была в том, что подземный толчок произошел непосредственно под городом.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 декабря чтит память святого Трифона. Другие названия праздника: «Трифон», «Заря в рукавицах».

Что сегодня нельзя делать

В этот день еще продолжается Рождественский пост, поэтому нужно соблюдать его запреты в отношении еды и поведения. Не стоит ни на кого злиться, нужно сдерживать эмоции и быть доброжелательным. Есть еще народное поверье, которое запрещает жаловаться на холод. Весь день нужно быть веселым и бодрым, чтобы мороз подарил крепкое здоровье.

Приметы на 28 декабря

Читайте такжеКак украсить елку к Новому году 2021 - красивые идеи на Год БыкаИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- сегодняшняя погода – прогноз на март;

- днем мороз, а вечером стало теплеть, - к стуже;

- днем северный ветер – к сильным морозам;

- синицы расчирикались – к морозам.

28 декабря именины

Именины у Павла, Василия и Степана.

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Автор: Нана Черная