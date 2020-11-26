26 ноября – 330-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 35 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 26 ноября 2020

В этот день мир отмечает Международный день сапожника, День переворачивания мира, День борьбы с ожирением, Всемирный день информации.

В США - День благодарения, День торта, День напоминания о покупках, День семейной истории здоровья, День траура, в Монголии - День провозглашения республики, в Индии - День Конституции.

Памятные даты 26 ноября, годовщины и события

Читайте такжеЧто подарить на Новый год 2021: интересные и оригинальные идеиВ этот день в 1917 году была основана Национальная хоккейная лига (НХЛ) - профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. В первую формацию вошли клубы: Монреаль Канадиенс, Монреаль Уондерерс, Оттава Сенаторс, Квебек Бульдогс и Торонто Аренас.

26 ноября 1976 года в Окружном секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка - «Microsoft».

В 2003 году свой последний полет совершил сверхзвуковой пассажирский британо-французский авиалайнер «Конкорд». Он вылетел из Хитроу, пролетел над Бискайским заливом, совершил проход над Бристолем и приземлился в аэропорту Филтон. Все построенные «Конкорды» сохраняются в различных музеях и экспозициях. Исключения составляют №211, использованный на запчасти в 1982-1994 годах, и №203, разбившийся в 2000 году в Париже.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 ноября чтит память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. В народе говорили, что на Златоуста все перестает расти, замирает природа, земля покрывается снегом, что напоминает людям о наступлении зимы.

Что сегодня нельзя делать

Постарайтесь не идти на авантюры. Если найдете деньги, то не стоит забирать их себе, отдайте нищему и святой даст вам их еще больше в будущем. Нельзя болтать дурное, врать и наговаривать.

Приметы на 26 ноября

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- порывистый ветер затих к вечеру - в ближайшие дни будет потепление;

- днем снежная буря - ночью будет мороз;

- выпало много снега - к урожаю зерновых;

- звезды ярко мерцают - будет снежная и ветреная погода.

26 ноября именины

Именины у Германа, Ивана, Антонина и Никифора.

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Автор: Нана Черная