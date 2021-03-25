25 марта - 84-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 281 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 25 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день вафель, Международный день нерожденного ребенка, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести, Европейский день талантов, Всемирный день ретроспективы.

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Памятные даты 25 марта, годовщины и события

В 421 году, согласно легенде, в день Благовещения Девы Марии в Северной Италии жителями края, спасшимися от готов на пустынных островах болотистого побережья, была основана Венеция.

В 752 году Стефан II, избранный двумя днями раньше Папой Римским, скончался от апоплексического удара. Так как он не прошел необходимого обряда посвящения, его имя не включено в список понтификов. Новый Папа также взял себе имя Стефан, но из-за печальной преждевременной кончины предшественника его называют то Стефан II, то Стефан III.

В 1505 году из Лиссабона отправилась в путь португальская экспедиция с целью завоевания Индии. Для этого была специально учреждена должность вице-короля Индии, первым на нее был назначен Франсишку Алмейда, возглавивший экспедицию. В плавание были снаряжены 22 корабля с полутора тысячами солдат. Одним из участников экспедиции был бедный португальский дворянин Фернан Магеллан, позже прославивший свое имя организацией первой кругосветной экспедиции.

В 1807 году в Великобритании начались регулярные пассажирские перевозки по железной дороге Суонси и Мамблза. Она стала первой в мире железной дорогой с регулярным пассажирским движением.

В 1992 году из-за постоянных убытков был прекращен выпуск английского юмористического журнала «Панч», выходившего 150 лет.

25 марта 1997 года охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро обнаружили у берегов Эквадора затонувший в 1654 году испанский галеон «La Capitana». Он шел из Южной Америки в Испанию с большим грузом награбленного у инков золота и серебра. Затонувший корабль был буквально битком набит ценностями, так что эксперты растерялись, оценивая возможную стоимость находки, – от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов. Но, в итоге было обнаружено одно несоответствие: если верить историческим документам, то на судне находился чрезвычайно крупный груз золота и серебра, в действительности же с затонувшего корабля было поднято всего около двадцати тысяч серебряных монет. По меркам той эпохи - не так уж много. Сами кладоискатели, перечитавшие все имеющиеся материалы об этом галеоне в библиотеках и архивах, убеждены в том, что нашли судно, принявшее часть груза тонущего «La Capitana», а затем также потерпевшее крушение. Знаменитый же галеон с несметными сокровищами по-прежнему покоится на дне океана, и в истории его поисков еще рано ставить точку.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 марта чтит память преподобного Феофана исповедника. В народе день назвали Феофанов.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется сидеть без дела.

Приметы на 25 марта

Читайте такжеВеликий пост 2021: что можно и запрещено есть, питание по днямИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- погода по-настоящему весенняя - летом будет много дождей;

- на деревьях иней - июнь будет очень дождливым.

25 марта именины

Именины у Григория, Симеона, Феофана, Владимира, Ивана, Сергея, Дмитрия, Александра и Константина.

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Автор: Нана Черная