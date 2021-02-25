25 февраля - 56-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 309 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 25 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения револьвера, День составления географических карт несуществующих земель, День цифрового обучения.

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Памятные даты 25 февраля, годовщины и события

В 1570 году папа Пий V издал буллу «Regnans in Excelsis», предающую анафеме английскую королеву Елизавету I.

В 1836 году Сэмюэл Кольт получил в США патент на шестизарядный револьвер 45 калибра – «Кольт». Сэмюэл Кольт - американский оружейник, изобретатель и промышленник, основатель компании Colt's Patent Fire-Arms Manufacturing Company. Происхождением из аристократической и достаточно богатой семьи, но независимо от этого основал компанию самостоятельно. Причем через 10 дней, после получения патента. Кстати, модель сначала называлась «Патерсон» по имени города, где была развернута мануфактура Кольта, но в скором времени получила название «Техас» за свою популярность среди жителей этого штата. В 1842 году предприятие Кольта обанкротилось, и он занялся разработкой подводных мин, на что даже получил от Конгресса 20 тысяч долларов. В начале 1847 года Кольт получает крупный заказ от капитана рейнджеров Сэмюэля Уокера, высоко оценившего качества его револьвера, и возобновляет производство на фабрике Эли Уитнея в Уитней-Уиле (штат Коннектикут). Война Техаса с Мексикой в 1845-1846 годах обеспечила устойчивый сбыт скорострельных револьверов среди рейнджеров. Новая модель получила название «Армейская модель 1847 года» или «Уокер пистол». О том, кто же на самом деле разработал револьвер Кольта, до сих пор ходят различные версии. По одной из них, сам Сэмюэл Кольт, будучи юнгой по молодости лет, усмотрел в работе механизма для выбирания якорного каната кабестана принцип действия будущей легенды Дикого Запада. По другой, банально воспользовался трудами своего подручного Джона Пирсона. И, наконец, существуют сведения, что схему револьвера предложил в 1830-х годах англичанин Чарльз Ширк, взяв за основу барабанное ружье Коллера и идеи француза Мариетта. Впрочем, все три версии сходятся в одном: Кольт не был талантливым конструктором, он был, скорее, удачливым коммерсантом.

В 1956 году в ходе XX съезда КПСС в ночь с 24 на 25 февраля первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с «секретным» докладом о культе Сталина.

В 1956 году в США курица снесла самое большое в мире яйцо - 454 грамм.

В 1999 году в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой юной из людей, которые попали в аварию.

В 2007 году был введен в эксплуатацию киевский небоскреб «Парус», высота которого составляет 136 метров, общее количество этажей - 33. Он был самым высоким небоскребом Украины офисного назначения до 2010 года. На сегодня является третьим по высоте зданием Украины.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 февраля чтит память преподобного Алексия. Так как в этот день, в оттепель, люди традиционно ходили не рыбалку, а значит и готовили рыбные блюда, день назвали «Алексеем Рыбным».

Что сегодня нельзя делать

Не стоит начинать новое дело, не планируйте поездку. Нельзя надевать старые вещи. Сны сегодня вещие, если хотите, чтобы они исполнились, не рассказывайте их никому.

Приметы на 25 февраля

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- начал таять снег - к хорошему клеву на рыбалке;

- на небе много звезд - урожай будет хорошим.

25 февраля именины

Именины у Алексия, Антония, Евгения, Марии и Мелетия.

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Автор: Нана Черная