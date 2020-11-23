23 ноября – 327-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 38 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 23 ноября 2020

В этот день мир отмечает Международный день акварели, День Фибоначчи, Международный день борьбы с безнаказанностью.

В США - День «Скушай клюкву», День эспрессо, День орехов кешью, День кукурузы, в Казахстане - День дорожной полиции, в Грузии - День святого Георгия, в Японии - День благодарности труду, в Литве - День воинов.

Памятные даты 23 ноября, годовщины и события

В 1852 году в Англии были введены первые почтовые ящики.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий год23 ноября 1869 года был спущен на воду один из красивейших парусных кораблей, легендарный клипер «Катти Сарк» - единственный классический чайный клипер, сохранившийся до наших дней. Названный в честь короткой рубашки ведьмы Нэнни из стихотворной повести Роберта Бернса «Тэм о’Шентер», корабль был спроектирован Геркулесом Линтоном. Предполагалось, что «Катти Сарк» будет возить чай из Китая, но клипер проиграл гонку 1872 года быстроходным «Фермопилам». Оба корабля вышли из Шанхая 18 июня, однако «Катти» прибыла в Лондон лишь 18 октября, неделей позже «Фермопил», и через некоторое время клипер «бросили» на доставку шерсти из Австралии. А во время Первой мировой войны на корабле перевозили уголь. Клипер сменил много имен и занятий, установил множество рекордов скорости, за что его стали называть «королевой океанов», пока в 1922 году его не выкупил капитан Уилфред Доумен, восстановивший «Катти» во всей ее былой красе. С 1938 года клипер стал учебным судном. А в 1954 году «Короткая рубашка» поселилась в сухом доке в Гринвиче под Лондоном и стала музеем. Но в мае 2007 года «Катти Сарк» серьезно пострадал от пожара. К счастью, более половины всех элементов корабля на тот момент времени были сняты с судна для реконструкции. Реставрация «Катти Сарк» заняла почти пять лет кропотливой работы лучших мастеров королевства и потребовала 50 млн фунтов расходов. Свою поддержку в восстановлении национального символа Великобритании оказало и правительство страны. В 2012 году королева Елизавета вновь открыла для посещения восстановленный легендарный клипер. Сегодня «Катти Сарк» является популярной туристической достопримечательностью. Рядом с ней расположены Гринвичский парк, Национальный морской музей, бывший Гринвичский госпиталь. В честь клипера назван сорт виски с изображением судна на этикетке.

В 1921 году президент США Уоррен Хардинг запретил докторам прописывать больным пиво в качестве лекарства и обходить тем самым «сухой закон».

В 1923 американский изобретатель и предприниматель, подполковник армии США, основатель компании по производству бритв «Schick Dry Shaver» Якоб Шик запатентовал первую электробритву.

В 1934 году на центральных дорогах Америки и Европы стали устанавливать недавно изобретенные светоотражатели для разделительных полос.

В 1935 году американский исследователь Линкольн Эллсворт впервые пролетел на самолете через всю Антарктиду, от моря Уэдделла до моря Росса.

В 1954 году в США «Дженерал Моторс» выпустил свой 50-миллионный автомобиль - позолоченный спортивный двухместный закрытый «Шевроле».

В 1980 году 4800 человек погибли в серии землетрясений, разрушивших юг Италии.

В 1981 году в Китае был разрешен частный бизнес.

23 ноября 2004 года компания «Blizzard Entertainment» выпустила в свет новую «игрушку», которая произвела фурор на рынке компьютерных игр, став уже девятым для компании рекордом в разряде «самая продаваемая игра».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 ноября чтит память шести апостолов: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Другие названия праздника: «Родион», «Родион Ледолом», «День Ераста», «Крепкий наст». В народе говорили – «со святого Ераста жди ледяного наста».

Что сегодня нельзя делать

Не отправляйтесь в этот день в дальний путь, лучше посвятите свободное время саморазвитию. Не занимайте ничего соседям - можно отдать счастья. Не начинайте никаких новых дел.

Приметы на 23 ноября

Читайте такжеВыходные в декабре: как будут отдыхать украинцы в заключительный месяц годаИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- иней покрыл все вокруг – к морозу;

- туман стелется по земле - к потеплению;

- сильный ветер – к метелям;

- развезло дороги - зима будет лютой;

- расчирикались воробьи – к оттепели.

23 ноября именины

Именины у Родиона, Ивана, Константина, Дениса, Бориса, Петра, Георгия, Клементия, Алексея, Анны, Ольги, Александра и Михаила.

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Автор: Нана Черная