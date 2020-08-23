23 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

23 августа - 235-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 130 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 23 августа 2020

В этот день мир отмечает День недорогих авиабилетов, Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма.

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в Украине

В Украине - День Государственного флага, в США - День «Скачи, как ветер», День бисквита, в Иране - День врача, в Беларуси - День работников государственной статистики, в Канаде - День «черной ленты», в Румынии - День государственного переворота, в Дании – День Русалочки.

Памятные даты 23 августа, годовщины и события

В 1904 году была запатентована автомобильная шинная цепь.

В 1913 году в Копенгагене был открыт памятник Русалочке - героине сказки Андерсена. Бронзовая скульптура была создана датским скульптором Эдвардом Эриксеном по заказу крупного пивовара и мецената Карла Якобсена, который был очарован балетом по этой сказке, посмотрев его в Королевском театре. Моделью для Русалочки послужила жена скульптора Элине Эриксен, а лицо скульптор копировал с Эллен Прайс – балерины Королевского театра оперы и балета, которая отказалась позировать в обнаженном виде для создания всей скульптуры. 23 августа 1913 года Карл Якобсен подарил скульптуру городу, и с тех пор Русалочка, расположенная в порту Копенгагена, стала символом датской столицы. Высота скульптуры составляет 1,25 м, вес - около 175 кг. В 1964 году произошла трагедия – неизвестные хулиганы обезглавили Русалочку. Преступников так и не удалось найти. Благодаря тому, что сохранилась старая гипсовая форма статуи, удалось отлить новую голову. После этого случая ночью памятник стал освещаться лучами прожекторов. Первое время возле него дежурил полицейский пост, затем его сняли. Однако летом того же года с Русалочкой снова приключилась беда: ей отпилили правую руку. На этот раз преступники сами явились в полицию. Ими оказались два подвыпивших парня. Полиция обошлась с хулиганами довольно мягко. Их наказали лишь за «порчу коммунального имущества». Русалочку опять починили, и она заняла свое место на сером гранитном валуне в гавани, неподалеку от пассажирского причала и набережной Лангелини. В 2003 году, в день 90-го юбилея Русалочки, в Копенгагене состоялся грандиозный праздник, в котором участвовали королевский балет, оркестр, состоялся салют, а вокруг статуи плавали 90 живых «русалок». Программа празднования 100-летия Русалочки была не менее насыщенной и грандиозной.

В 1913 году полиция Лондона обратилась к властям с просьбой ввести ограничения скорости для автомобилей в городских кварталах.

В 1975 году был открыт Харьковский метрополитен.

В 1991 году была основана Всемирная паутина: открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 августа чтит память Лаврентия Римского – архидиакона римской христианской общины. Другие названия праздника: «Лаврентий», «Праздник мельника». 23 августа почитали работников водяной мельницы. Крестьяне несли первый сноп на мельницу, чтобы испечь хлеб из муки нового урожая. Он получался особенно ароматным и вкусным.

Что сегодня нельзя делать

Если по воде идет рябь или поднимается сильный ветер, то на рыбалку идти не стоит - улова не будет. Кстати, его не будет и до конца осени, потому что в будущем погода не изменится. Также не позволяйте никому прикасаться к вашей подушке.

Приметы на 23 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Читайте такжеРелигиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяц

- обилие желудей - к большому урожаю в следующем году;

- птицы тихо себя ведут - к осадкам;

- какая погода в этот день, такой и будет осень;

- журавли на юг полетели - к морозу уже в середине октября;

- утром иней - зима рано придет и будет промозглой;

- снизу липовые листья желтеют - озимые уродят;

- тихая погода - 30 августа она будет такой же.

23 августа именины

Именины у Лаврентия, Романа, Афанасия и Вячеслава.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)