22 января – 22-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 343 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 января Юлианского календаря.

Какой праздник 22 января 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения воздушной кукурузы (День попкорна), Температурный праздник, День танца семи вуалей.

В Украине - День Соборности, в США - Праздник жизни, День узора в горошек, День острого соуса, День профессиональной деятельности, День светлого пирожного, День ответов на вопросы вашей кошки, в Польше - День дедушки, в Британии - День птиц, в Исландии - День супруга (Торраблоут), в Боливии - День основания многонационального государства, в Таджикистане - День работников таможни, в Германии - Франко-германский день.

Памятные даты 22 января, годовщины и события

Читайте такжеРелигиозные праздники в январе 2021: православный календарь на месяц22 января 1506 года Папа Юлий II, самый воинственный глава католической церкви, пригласил на службу в Ватикан швейцарских гвардейцев, которые с тех пор охраняют папскую резиденцию. Швейцарская гвардия (полное название – Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Римского Папы) - это не просто вооруженные силы Ватикана, а одна из старейших армий мира, сохранившихся до наших дней, и самая маленькая армия на планете. В военных действиях гвардия участвовала лишь однажды, спасая Папу Климента VII 6 мая 1527 года во время нападения на Рим войск императора Священной Римской империи Карла V. Этот день вошел в итальянскую историю как «Sacco di Roma» - разграбление Рима. Сегодня гвардейцы – визитная карточка Ватикана. Ни одна торжественная и дипломатическая церемония не обходится без них. Но основное предназначение гвардии – охрана понтифика. При этом гвардия является абсолютно современным воинским формированием с соответствующей подготовкой и оснащением. В разные исторические периоды гвардия насчитывала до 500 человек, в настоящее время она состоит из 110 военных. Требования к кандидату довольно жесткие: швейцарское гражданство, возраст от 19 до 30 лет, рост не ниже 174 сантиметров, отсутствие семьи. Он должен быть католиком, иметь среднее образование и пройти обязательную службу в армии. Минимальный срок службы в гвардии – 2 года, максимальный – 20 лет. Им запрещено носить усы, бороду и длинные волосы. Жениться они могут только по специальному разрешению, да и то только после трех лет службы и на католичках. Призыв на службу осуществляется в Швейцарии, где находится призывной пункт. Окончательный же отбор будущих гвардейцев осуществляет комендант гвардии в Риме. Всякие новомодные веяния вроде допуска на службу женщин категорически отвергаются. Красочная форма гвардейцев Ватикана, по легенде, сшита по рисункам Микеланджело.

22 января 1630 года - День рождения воздушной кукурузы (попкорна). При благоприятных условиях зерна кукурузы могут сохраняться очень долго. Свидетельством этому являются зерна, найденные археологами в захоронениях в Перу. Их возраст превышает тысячу лет, тем не менее, многие из них хоть сейчас можно использовать для приготовления «воздушной кукурузы». А кроме зерен кукурузы, в раскопках находили и сосуды для приготовления попкорна. Европейцы узнали попкорн лишь в 1630 году. 22 января этого года английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок попкорна. Лишь спустя два века Чарли Критоз изобрел «Поппер» – машину для попкорна. Кстати, изобретению микроволновых печей поспособствовал именно попкорн. При воздействии на сырые зерна микроволнового излучения в 1945 году Перси Спенсер увидел, что они «взрываются» как от обычного нагревания на огне. И впоследствии запатентовал новую технологию.

В 1970 году состоялся первый регулярный полет «Боинга 747» с пассажирами на борту – самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне.

22 января 1990 года закончилось слушание по делу Роберта Таппана Морриса. Речь идет о создании первого компьютерного вируса, получившего внимание в средствах массовой информации. Это также первая судимость в США за «хакерство». Моррис создал программу «Червь», способную воспроизводиться самостоятельно по серверам электронной почты. «Червь» заблокировал более чем на сутки тысячи компьютеров в Америке и «прошелся» по всей планете. Военные компьютерные центры, а также научные, учебные и коммерческие структуры оказались выведенными из строя, что повергло в шок программистов. Это случилось в «черный четверг» 3 ноября 1988 года. Спасение пришло из университета Беркли, специалисты которого нашли «противоядие», и код программы был декомпилирован. Моррис был приговорен к 400 часам общественных работ, 10000 долларам штрафа, испытательному сроку на три года и оплате расходов, связанных с наблюдением за осужденным. А финансовый урон в сетях на один пораженный компьютер составил от 200 до 53 000 долларов. Эта история послужила уроком для создателей компьютерных сетей. Она заставила задуматься о сетевой безопасности, профессионализме и аккуратности системных администраторов.

В 2005 году министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 января чтит память Филиппа и Евстратия. В народе день назвали Филипповым днем или Днем Филиппа.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя пришивать пуговицы – иначе, не скоро избавитесь от старых проблем. Нельзя ругаться, ссорится. Если ходите в баню, то банщика нужно в этот день «задобрить».

Приметы на 22 января

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- собака спит, свернувшись в клубок, - к похолоданию;

- день ясный - год будет урожайным и благополучным;

- вороны сидят на верхушках деревьев – морозы усилятся.

22 января именины

Именины у Петра, Филиппа, Антонины и Павла.

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Автор: Нана Черная