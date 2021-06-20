20 июня - 171-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 194 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 20 июня 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день отца, Всемирный день Wi-Fi, День новой личности, День вина «Ламбруско», Всемирный день защиты слонов в зоопарках, Всемирный день эффективности, Всемирный день беженцев, Международный день осведомленности о нистагме.

В Украине - День отца, День медицинского работника, в США - День штата Западная Виргиния, День заботливого мужа, День мороженого с газировкой, День ванильного молочного коктейля, День американского орла, День бретонского слоеного пирога «Куин Аманн», День семейного просвещения, День любителей индейки, в Германии - День без автомобиля, в Армении - День авиации, в Кыргызстане - День работников водного хозяйства, в Узбекистане - День суверенитета, в Сенегале - День независимости, в Австралии - День посадки деревьев, в Канаде - День «Девушки изучают программирование», в Эритрее - День мучеников, в Бутане - День рождения Гуру Ринпоче, в Азербайджане - День работников газового хозяйства, в Аргентине - День национального флага.

Памятные даты 20 июня, годовщины и события

В 1673 году в этот день французская экспедиция впервые прибыла в Иллинойс.

В 1782 году в этот день была утверждена Большая государственная печать США.

Читайте такжеВыходные в июле 2021: сколько дней отдыха будет в УкраинеВ 1793 году американец Эли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину.

В 1840 году американский изобретатель и художник Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф. В мае 1844 года была послана первая депеша между Вашингтоном и Балтимором по способу Морзе с текстом «Дивны дела Твои, Господи».

В 1863 году был учрежден первый в США банк - Национальный банк Davenport штата Айова.

В 1934 году на продажу были выставлены гранитные фрагменты моста Ватерлоо в Лондоне.

В 1943 году в Северной Канаде был обнаружен Новый Квебекский кратер - один из самых больших в мире.

В 1991 году в этот день парламент Германии проголосовал за перенос столицы из Бонна в Берлин.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 июня отмечает Троицу – один из самых почитаемых христианских праздников. Он прославляет Святую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Календарный день привязан ко дню Пасхи. Традиционно она отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Отсюда и другое название праздника – Пятидесятница. В Украине Троица является государственным праздником и официальным выходным днем.

Что сегодня нельзя делать

В день Святой Троицы не стоит выполнять какую-либо физическую работу. Нельзя ругаться, сквернословить, а также ссориться с близкими.

Приметы на 20 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- идет дождь – будет хороший урожай хлебов и грибов, да и лето будет теплым;

- попасть под дождь – исполнятся все желания.

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Автор: Нана Черная