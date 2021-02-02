2 февраля - 33-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 332 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 января Юлианского календаря.

Какой праздник 2 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются День ежа, Международный день безопасного интернета, День самообновления, День ездовых собак, Всемирный день водно-болотных угодий, День осведомленности о ревматоидном артрите, Всемирный день гавайской гитары.

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыВ США - День сурка, День картофельных шариков, День небесных блюд, День тренеров афроамериканцев, во Франции - Блинный день, в Японии - День двух хвостиков, в Азербайджане - День молодежи, в Эстонии - День заключения Тартуского договора, День свечей, в Уэльсе - Фестиваль свечей, в Испании - День Богоматери из Канделарии, в Таиланде - День изобретателя, День сельского хозяйства, на Филиппинах - День Конституции, в Дании - День битвы при Миссунде.

Памятные даты 2 февраля, годовщины и события

2 февраля 1421 года при императоре Чжу Ди, во время празднования китайского Нового года, торжественно было завершено строительство Запретного города. Это - Гугун, буквально «Бывший дворец» - самый обширный дворцовый комплекс в мире: масштаб - 720 тысяч квадратных метров, 980 зданий. Находится в центре Пекина. Главный дворцовый комплекс китайских императоров, начиная с династии Мин и до конца династии Цин. Отсюда Поднебесной правили 24 императора китайских династий Мин и Цин. В 1987 году «Запретный город» первым из китайских объектов был занесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Включен ЮНЕСКО в число крупнейших в мире строений, сохранившихся с древних времен.

В 1536 году испанский конкистадор Педро де Мендоса основал на западном берегу Ла-Платы город Буэнос-Айрес, впоследствии столицу Аргентины. Красивейший город Южной Америки - Буэнос-Айрес основывался дважды. Изначально город-крепость получил длинное название: «Сьюдад-де-Нуэстра-Сень-ора-де-Буэнос-Айрес». Это имя истолковывают как «Город Святой Девы Марии, покровительницы моряков» или «Город попутного ветра». Предание гласит, что, выйдя на берег, кто-то из матросов воскликнул: «Какой хороший воздух на этой земле!». «Буэно аире» – «хороший воздух». Отсюда и название города. Он постоянно рос, в основном благодаря доходам от контрабанды, и постепенно превращался в «Париж Южной Америки». Сегодня в аргентинской столице живут около 3 миллионов человек.

В 1886 году в США впервые официально праздновали День сурка.

В 1892 году американец Уильям Пейнтер из Балтимора получил патент на пробку для плотного, герметичного закрытия бутылок. В 1880-е годы пробки, применяемые для бутылочной укупорки различных напитков, не закрывали бутылку достаточно плотно и зачастую разрушались. В результате качество напитка портилось, углекислый газ не удерживался внутри, а снаружи попадал воздух. Чтобы решить эту проблему, Пейнтер изобрел пробку в форме короны. Она совершенно герметично закрывала бутылку. Была проста и экономична в изготовлении. В патенте № 468258, который на это изобретение 2 февраля 1892 года получил Уильям Пейнтер, пробка была названа Crown Cork – кронен-пробка. Пейнтер предложил еще и проект нового типа бутылок, так как бутылочное горлышко должно было иметь область зажима для фиксации пробки. Кронен-пробка широко используется и по сей день, только количество зубцов на гофрированном фланцевом крае пробки уменьшено с 24 до 21.

В 1924 году во время Зимних Олимпийских игр в Шамони была основана Международная федерация лыжного спорта.

В 1935 году Леонард Килер - сотрудник лаборатории научных методов раскрытия преступлений при Северо-западном Университете - протестировал первый полиграф.

В 2009 году в Зимбабве произошла деноминация по курсу 1 000 000 000 000 к 1 монете национальной валюты.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 февраля чтит память Евтимия Великого. Он изгонял бесов и исцелял людей от болезней. В народе день назвали Ефимов, или Ефим Метельный.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя поднимать с земли мелкие монеты - иначе три года будете жить в бедности. Чтобы избежать слез в будущем, старайтесь не петь после захода солнца. Не перебирайте крупу - можете поссориться с членами семьи.

Приметы на 2 февраля

Читайте такжеДень сурка 2021 - дата, история и традиции веселого праздникаИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- какой сегодня день – такой будет и Масленица;

- бушует вьюга - весна будет холодной;

- днем ярко светит солнце - лето будет дождливым.

2 февраля именины

Именины у Инны, Риммы, Лаврентия, Артема, Павла, Захара и Семена.

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Автор: Нана Черная