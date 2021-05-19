19 мая - 139-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 226 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 19 мая 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения «Кубика Рубика», День «Посади что-нибудь», День «Покажите красоту внутреннего мира», День пищевой революции, День святого Иво Хелори, покровителя юристов, нотариусов и адвокатов, Всемирный день борьбы с гепатитом С, Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника.

Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будем отдыхать в первый месяц летаВ США - День проверки на гепатит, День Малкольма Икс, День неотложной медицинской помощи детям, День здоровья и физической подготовленности рабочего персонала, День детских клубов, День торта «Devil`s Food Cake», День сока с мякотью, День майских лучей, в Китае - День туризма, Фестиваль булочек на острове Ченг Чау, в Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре - День рождения Будды, во Вьетнаме - День рождения Хо Ши Мина, в Шри-Ланке - День памяти, в Греции - День памяти геноцида греков Малой Азии, в Турции - День памяти Ататюрка, молодежи и спорта, в Кабо-Верде - День Праи.

Памятные даты 19 мая, годовщины и события

В 1802 году по инициативе Наполеона I во Франции был учрежден Орден Почетного легиона.

В 1815 году кантон Женева присоединился к Швейцарской конфедерации.

В 1906 году было открыто движение по Симплонскому железнодорожному тоннелю в Альпах на дороге, связывающей швейцарский город Бриг с итальянским городом Домодоссола. Он являлся самым длинным тоннелем в мире более полувека. Находится тоннель на трассе Восточного экспресса, на линии Париж-Стамбул. Его длина составила 19803 метра. В 1922 году была открыта вторая колея в тоннеле, расположенном параллельно. Длина рядом расположенного тоннеля 19824 метра. В настоящее время на участке Бриг-Изелле ди Траскуере курсирует состав, перевозящий на специальных платформах автомобили.

В 1910 году произошло «возвращение» кометы Галлея: Земля пересекла ее хвост. По этому случаю в США прошла бойкая распродажа таблеток «Комета», которые предлагались в качестве противоядия: распространились слухи, что в хвосте кометы содержатся ядовитые вещества. Однако, вопреки опасениям, комета не причинила землянам никакого вреда. Даже необычных атмосферных явлений зафиксировано не было.

В 1926 году американский изобретатель и предприниматель, получивший 1093 патента в США и около 3 тысяч в других странах мира, создатель фонографа, усовершенствовавший телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработавший один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания - Томас Эдисон впервые выступил по радио. На вечере, устроенном Национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его попросили поговорить перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произнес: «Я не знаю, что и сказать… Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи!». Кстати, именно Эдисон предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В 1928 году за свои заслуги он был награжден высшей наградой США - Золотой медалью Конгресса.

В 1960 году легендарного диджея Алана Фрида, введшего в обиход слово «рок-н-ролл», обвинили во взяточничестве. Так на его карьере был поставлен крест.

В 1961 году беспилотный космический аппарат Венера-1 впервые пролетел около Венеры.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 мая чтит память праведного Иова Многострадального. В старину верили, что роса в этот день обладает чудодейственной силой. Детям разрешалось даже кататься в траве – для здоровья и силы. Еще на Иова знахари собирают целебную росу.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу и начинать новые дела.

Приметы на 19 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много росы - к богатому урожаю огурцов;

- утром росы нет - к перемене погоды.

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Автор: Нана Черная