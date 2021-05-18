18 мая - 138-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 227 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 18 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день гармонии, Международный день динозавров, Международный день музеев, День Розовой Пантеры, Всемирный день вакцины против СПИДа, День отправки электронной поздравительной открытки, Международный конкурс эстрадной песни «Евровидение».

Читайте такжеРелигиозные праздники в мае 2021: православный календарь на месяцВ Украине - День резервиста, День памяти жертв депортации народов Крыма, в США - День логопеда, День «Навестите своих родственников», День без грязной посуды, День шоколадных тарталеток «Reese`s», День сырного суфле, на Гаити - День флага, День университетов, в Туркменистане - День Конституции и Государственного флага (День возрождения и единства), в Сомалиленде - День восстановления суверенитета, в Уругвае - День битвы при Лас-Пьедрас, в Шри-Ланке - День Мулливайккала.

Памятные даты 18 мая, годовщины и события

В 1787 году мастерам из Тулузы впервые удалась гравировка по стеклу.

В 1830 году в США началось промышленное производство первых газонокосилок.

В 1888 году в США впервые была продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

В 1923 году французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера.

В 1927 году американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ступней кинозвезд.

В 1944 году началась депортация татар из Крыма в Среднюю Азию. Именно 18 мая с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Их депортация проводилась по незаконным обвинениям сталинским режимом СССР. К 20 мая было выселено более 180 тысяч человек. По официальным данным, в целом из Крыма было депортировано более 200 тысяч крымских татар (свыше 47 тысяч семей). В первые годы ссылки большая часть высланных погибла от голода и болезней. В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». В 1990 году Совет министров СССР принял постановление «О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область». С этого времени началось массовое возвращение депортированных народов. Но в 2014 году крымские татары снова столкнулись с бедой– Россия аннексировала Крым, и гонения этого народа начались сызнова. В Украине 18 мая - День памяти жертв депортации народов Крыма.

В 1951 году штаб-квартира ООН перебралась из Лонг-Айленда на место своей постоянной дислокации на Манхэттене.

В 1954 году вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

В 1961 году в Украине была установлена литературная премия имени Тараса Шевченко.

В 1974 году Индия стала шестым государством, обладающим атомным оружием.

В 1990 году во Франции электропоезд TGV Atlantique установил рекорд скорости поездов - 515,3 км/ч.

В 1996 году в Тайване была собрана пирамида из игрушечных кубиков высотой 25,05 метра – мировой рекорд.

В 1997 году ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 года - мировой рекорд.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 мая чтит память великой мученицы Ирины Македонской. Другие названия праздника - «Арина», «Арина Рассадница», «Арина Лопатница». Капустницей или Рассадницей день прозвали за то, что 18 мая начинали высаживать рассаду капусты.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя вовремя и после высадки рассады есть хлеб - куры все склюют. Мужчинам на огород лучше вообще не выходить.

Приметы на 18 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- птицы перестали щебетать – к грозе;

- непогода - будет хороший урожай хлеба;

- дождь идет с перерывами - погода вскоре ухудшится.

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Автор: Нана Черная