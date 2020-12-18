18 декабря – 352-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 13 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 18 декабря 2020

В этот день мир отмечает Международный день мигранта и Международный день арабского языка.

В США - День аутсайдера, День вантуза на голове, День уродливого рождественского свитера, День выпечки печенья, День разговора по телефону как эльф, День жареного молочного поросенка, в Бразилии - День маффина, в Молдове - День полиции, в Катаре - Национальный день, в Кыргызстане - День работников страхового рынка.

Памятные даты 18 декабря, годовщины и события

Читайте такжеЧто подарить ребенку на День святого Николая: лучшие идеи подарков мальчикам и девочкамВ 1865 году в этот день была принята Тринадцатая поправка к Конституции США, отменяющая рабство.

В 1953 году было начато цветное телевизионное вещание с использованием системы NTSC.

18 декабря 1958 США запустили первый в мире спутник связи на земную орбиту. Сателлит SCORE (в расшифрованном виде — «Сигнал связи при помощи релейного оборудования, обращающегося по орбите») стал первым опытом землян в трансляции сообщений и запомнился как первый «говорящий» спутник в истории.

18 декабря 1994 года известный французский спелеолог Жан Мари Шове с двумя помощниками обходил ущелье Пон-д'Арк во французском департаменте Ардеш. Исследователи наткнулись на пещерную галерею. Направив фонарик на каменную стену, археологи увидели на ней древний рисунок мамонта. Подробнее исследовав грот, они нашли более трехсот портретов животных. Здесь были и львы, и носороги, и лошади… Целый наскальный зверинец! На юго-востоке Франции есть довольно много пещер с подобной наскальной живописью, однако ни одна из них не может сравниться с пещерой Шове ни по размерам, ни по сохранности и мастерству исполнения рисунков. Возраст некоторых из них достигает 30–33 тысяч лет. Французский археолог Жан Клотт, тщательно исследовав пещеру Шове, заявил, что наши предки наверняка научились рисовать еще до переселения в Европу. А прибыли они сюда около 35 тысяч лет назад.

В 2001 году произошел сильный пожар в соборе Святого Иоанна Богослова, расположенном в Нью-Йорке в верхней части Манхэттена.

18 декабря 2004 года в Пекинском оперном театре завершился первый в истории международный конкурс «Мисс пластическая хирургия». Победу одержала 22-летняя Фэн Цзянь, студентка из Цзинлиня. Хирурги помогли ей обзавестись складочкой на веках, избавиться от жировых отложений на животе, облагородить форму скул и скорректировать овал лица. Всего девушка перенесла четыре пластических операции. Красавица высказала надежду, что этот конкурс станет добрым знаком для публики, добавив, что подобные мероприятия помогут развеять предрассудки, связанные с «пластикой». Победительница получила ценные подарки на сумму 50 тысяч юаней (6 тысяч долларов). До финала дошли 19 претенденток в возрасте от 17 до 62 лет. Чтобы исключить возможность обмана, от конкурсанток потребовали справки о хирургических вмешательствах. Идея такого состязания возникла несколькими месяцами ранее, когда на одном из китайских конкурсов красоты жюри дисквалифицировало участницу, узнав, что та исправила свою внешность за 110 тысяч юаней (13 тысяч долларов). В настоящее время в Китае наблюдается бум пластической хирургии, по всей стране растет сеть клиник, предлагающих весь спектр услуг - от липосакции до изменения разреза глаз. Объем рынка пластических операций составляет около 2,4 миллиарда долларов в год.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 декабря чтит память преподобного Саввы Освященного. Другие названия праздника: «Савва», «Саввин день», «Савва с салом».

Что сегодня нельзя делать

В этот день лучше ни за какие работы не браться – все может пойти прахом.

Приметы на 18 декабря

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- белки оставляют гнезда и спускаются с деревьев – к оттепели;

- небо звездное – к морозам.

18 декабря именины

Именины у Сергея, Гурия, Захара, Геннадия и Ильи.

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Автор: Нана Черная