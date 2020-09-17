17 сентября - 260-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 105 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 сентября Юлианского календаря.

Какой праздник 17 сентября 2020

В этот день мир отмечает День щекотунчиков, День разговоров с городом, Международный день безопасности пациента, День Шнобелевской премии.

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В Украине – День спасателя, в США - День запеченного в тесте яблока, День папайи, День сэндвича «Монте-Кристо», День Конституции и Гражданства, День игры шаффлборд, в Чили - День хуасо, в Гондурасе - День учителя, в Индии - День освобождения Маратвады, в Испании - День Мелильи, в Анголе - День национальных героев, в Тонга - День рождения кронпринца, в Австралии - День австралийского гражданства.

Памятные даты 17 сентября, годовщины и события

В 1630 году на восточном побережье Северной Америки, в бухте Массачусетского залива, британские переселенцы, многие из которых были выходцами из английского города Бостон, основали Бостон американский. Уже через несколько лет в поселении ими были открыты первые в Америке англоязычная школа и колледж – Гарвард. Выгодное месторасположение и относительная независимость от английской администрации способствовали его быстрому росту и развитию. До середины 18 века Бостон являлся крупнейшим городом Британской Америки, а по числу жителей опережал все города североамериканских колоний и признавался их экономическим, политическим и культурным центром. После войны за независимость город стал еще и крупным торговым портом. Отсюда увозили на экспорт ром, рыбу, соль и табак. А потомки старых бостонских семей стали экономической элитой страны. Война 1812 года несколько ограничила внешнюю торговую деятельность Бостона. Однако купцы нашли альтернативу для своих капиталовложений – промышленное производство. Особенно быстро стала развиваться кожевенная и швейная промышленность. Во время событий, связанных с отменой рабства, Бостон стал одним из центров этого движения. Этнический состав города изменился с началом массовой иммиграции в США из Европы. В первой волне преобладали ирландцы, немцы, ливанцы, французские канадцы, итальянцы, а также польские евреи и русские. Ирландские и итальянские иммигранты привезли с собой католическую веру, и вскоре эта религиозная община стала крупнейшей в городе. Семья Кеннеди является потомками первых ирландских переселенцев. В начале и середине 20 века Бостон приходит в упадок. В 1970 году начался новый экономический бум. Больницы и медицинские центры стали объектом внедрения инновационных технологий, а университеты и колледжи города привлекали к себе молодежь со всей страны. И в начале 21 века город вернул себе статус интеллектуального, технологического и политического центра. Сегодня Бостон – крупнейший город штата Массачусетс. Он также является неофициальной столицей региона, известного под названием Новая Англия, и одним из старейших и богатейших городов Соединенных Штатов.

В 1665 году в Англии началась «Великая эпидемия чумы».

В 1787 году на Конституционной конвенции в Филадельфии была принята Конституция США. Участников Конвента принято именовать «отцами-основателями», которые, формулируя положения Конституции, ставили перед собой три главные политические цели: остановить дальнейшее развитие революции, создать прочное государство на федеративной основе, надежно оградить и гарантировать частнособственнические права. В текст Конституции не были включены положения, гарантирующие политические, личные и процессуальные права граждан. Однако под давлением общественного мнения конгресс в 1789 году принял проект Билля о правах – первые 10 поправок к Конституции, провозглашавших ряд политических, личных и процессуальных прав граждан. В фундамент конституционной системы американского государства положено три основных правовых принципа: разделение властей, федерализм и судебный конституционный надзор. Конституция США – старейший и самый краткий в мире основной закон. Она состоит из преамбулы и 7 статей, и с некоторыми изменениями (27 поправок) действует до настоящего времени. Для своей эпохи она была выдающимся демократическим и революционным документом. Подлинник Конституции США хранится в Национальном архиве в Вашингтоне, где он выставлен для обозрения в специально оборудованной витрине вместе с Декларацией независимости. А в честь этого события, произошедшего в 1787 году, в США установлен праздник - День Конституции и Гражданства США.

В 1910 году в Лондоне врачи высказали предположение, что если количество лунатиков будет увеличиваться такими же темпами, как прежде, то через 40 лет число безумных людей станет больше разумных.

В 1922 году в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 сентября чтит память иконы Божией Матери, которая в славянской культуре была известна как Неопалимая Купина. Она является защитницей от пожаров и огня. Другие названия праздника: «Праздные вилы», «День Вавилы», «Луков день».

Что сегодня нельзя делать

Не давайте никому в долг и не подавайте милостыню - нищета может перейти на вас. Не ходите в людные места, в гости и сами не принимайте гостей. Не ссорьтесь, не ревнуйте, не обижайтесь и ни в коем случае не выясняйте отношения с любимым человеком – расстанетесь.

Приметы на 17 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- на луке много шелухи – зима будет очень холодной;

- большой урожай рябины - к морозам зимой.

17 сентября именины

Именины у Моисея, Феодора, Иулиана, Михаила, Павла, Александра, Ивана, Петра, Елены, Василия, Николая, Степана и Григория.

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Автор: Нана Черная