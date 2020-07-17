17 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

17 июля – 198-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 167 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 17 июля 2020

В этот день мир отмечает День дарения подарков, День рождения «Диснейленда», Всемирный день эмоджи, День международного правосудия, Международный день фиргун.

Читайте такжеПреображение Господне - когда отмечают праздникВ США - День лотереи, День персикового мороженого, в Южной Корее - День Конституции, в Финляндии - День демократии, в Лесото - День короля, в Турции - Национальный фестиваль «Кадырга», в Швейцарии - Музыкальный фестиваль в Вербье, в Словакии - День провозглашения независимости, в Бельгии - Гентский фестиваль.

Памятные даты 17 июля, годовщины и события

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, их пятеро детей, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны в «Доме особого назначения» – особняке Ипатьева в Екатеринбурге. Тех, кто не был убит выстрелом сразу, закололи штыками. Даже любимую собачонку прибили прикладом. В 1981 году все члены царской семьи были канонизированы православной церковью, они были признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы в 2008 году. А 17 июля 1998 года останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

17 июля - День рождения Диснейленда. Парк для ребятишек был открыт в 1955 году в штате Калифорния, городе Анахайм. Идея пришла в голову выдумщику и крупному бизнесмену, отцу двух дочек Уолту Диснею. Проект обошелся ему в 17 миллионов долларов. Кстати, ведущим церемонии открытия Диснейленда, в которой приняли участие более 30 тысяч человек, был на то время успешный шоумен Рональд Рейган, который в последствии стал президентом США.

В 1986 году во время телемоста Ленинград-Бостон (во время перестройки американо-советских подобных проектов была масса), в советской студии прозвучала «крылатая» фраза - «У нас секса нет…».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 июля чтит память троих Андреев: Андрея Налива, Андрея Святителя и Андрея Боголюбского. Каждый из троих святых оставил свой след в церковной культуре. В народе день назвали Андрея Налива.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сегодня брать в долг и отдавать долги, иначе ждите финансовые трудности. Лучше сегодня не отправляться в дорогу и не торговать.

Приметы на 17 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много ос летает – зимой будет морозно;

- облака кучками – к теплой погоде.

17 июля именины

Именины у Андрея, Марфы, Ольги, Дмитрия, Феодота, Марии, Богдана, Алексея, Татьяны, Анастасии, Михаила, Николая и Александры.

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