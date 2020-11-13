13 ноября - 317-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 48 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 31 октября Юлианского календаря.

Какой праздник 13 ноября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день доброты, День рождения сосиски, День собирания ключей и монеток, Международный день слепых, День неприятностей «Пятница, тринадцатое» (Friday the 13th).

В Грузии - День памяти 100 тысяч мучеников Тбилиси, в Македонии - День посадки деревьев, в США - День «Пустите слух», День индийского пудинга.

Памятные даты 13 ноября, годовщины и события

В 1805 году венский мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски.

В 1851 году начала действовать телеграфная служба между Лондоном и Парижем.

В 1854 году американский парусный корабль «New Era», следуя из Бремена в Нью-Йорк, разбился, попав на мель в 15 милях к югу от мыса Санди-Хук. Число жертв – более 300 человек.

В 1914 году в США Мери Фелпс Джекобс запатентовала новый женский предмет нижнего белья, известный как «лифчик без спинки».

В 1970 году циклон и приливные волны, нахлынувшие на Бангладеш, стали причиной гибели свыше 500 тысяч человек.

В 1971 году состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата – «Маринер-9» (США).

В 1980 году американский космический аппарат «Вояджер-1» передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.

В 1985 году произошло извержение колумбийского вулкана Невадо-дель-Руис, бездействовавшего с 1845 года. Погибло свыше 20 тысяч людей.

В 1987 году, дабы способствовать «безопасному сексу», а также предотвратить заражение СПИДом, BBC продемонстрировала на экранах Британии первый коммерческий презерватив.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 ноября чтит память преподобных Никодима и Спиридона. В этот день молятся святому Никодиму, который считался защитником дома от пожаров. День очень хорош для охотников и рыболовов.

Что сегодня нельзя делать

13 ноября считается тяжелым по энергетике и неудачным. Лучше не начинать ничего нового и вообще не вести активную деятельность. Сегодня, как никогда, возможны кражи и потери.

Приметы на 13 ноября

Читайте такжеДень студента 2020 в Украине: дата и история праздникаИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- солнечная погода – к сильному ветру;

- воробьи громко чирикают – к теплу;

- не слышно воробьиного чириканья – вскоре сильно похолодает.

13 ноября именины

Именины у Мавры, Анатолия, Ивана, Петра, Артемия, Николая, Леонида, Сергея и Алексея.

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Автор: Нана Черная