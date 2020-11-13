Какой праздник 13 ноября 2020
В этот день мир отмечает Всемирный день доброты, День рождения сосиски, День собирания ключей и монеток, Международный день слепых, День неприятностей «Пятница, тринадцатое» (Friday the 13th).
В Грузии - День памяти 100 тысяч мучеников Тбилиси, в Македонии - День посадки деревьев, в США - День «Пустите слух», День индийского пудинга.
Памятные даты 13 ноября, годовщины и события
В 1805 году венский мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски.
В 1851 году начала действовать телеграфная служба между Лондоном и Парижем.
В 1854 году американский парусный корабль «New Era», следуя из Бремена в Нью-Йорк, разбился, попав на мель в 15 милях к югу от мыса Санди-Хук. Число жертв – более 300 человек.
В 1914 году в США Мери Фелпс Джекобс запатентовала новый женский предмет нижнего белья, известный как «лифчик без спинки».
В 1970 году циклон и приливные волны, нахлынувшие на Бангладеш, стали причиной гибели свыше 500 тысяч человек.
В 1971 году состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата – «Маринер-9» (США).
В 1980 году американский космический аппарат «Вояджер-1» передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.
В 1985 году произошло извержение колумбийского вулкана Невадо-дель-Руис, бездействовавшего с 1845 года. Погибло свыше 20 тысяч людей.
В 1987 году, дабы способствовать «безопасному сексу», а также предотвратить заражение СПИДом, BBC продемонстрировала на экранах Британии первый коммерческий презерватив.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 13 ноября чтит память преподобных Никодима и Спиридона. В этот день молятся святому Никодиму, который считался защитником дома от пожаров. День очень хорош для охотников и рыболовов.
Что сегодня нельзя делать
13 ноября считается тяжелым по энергетике и неудачным. Лучше не начинать ничего нового и вообще не вести активную деятельность. Сегодня, как никогда, возможны кражи и потери.
Приметы на 13 ноября
Читайте такжеДень студента 2020 в Украине: дата и история праздникаИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- солнечная погода – к сильному ветру;
- воробьи громко чирикают – к теплу;
- не слышно воробьиного чириканья – вскоре сильно похолодает.
13 ноября именины
Именины у Мавры, Анатолия, Ивана, Петра, Артемия, Николая, Леонида, Сергея и Алексея.
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