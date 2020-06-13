13 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

13 июня – 164-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 201 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 31 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 13 июня 2020

В этот день мир отмечает День пива и пивовара, День святого Антония - покровителя влюбленных, животных и всех отчаявшихся, День маленького путешествия, День рождения булавки, День швейной машинки, Международный день распространения информации об альбинизме, Всемирный день вязания на публике и Всемирный день бамии.

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Памятные даты 13 июня, годовщины и события

В 1782 году в Швейцарии был зафиксирован последний известный случай казни за колдовство, казнена была «ведьма» Анна Гельди.

В 1825 года нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал булавку. История такова – Ханту нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого - пластинчатый замочек для кончика иглы. Он сразу продал права на свое изобретение за 400 долларов. Хотя, идея Ханта была не новой, безопасную булавку придумали еще задолго до него. Они использовались в древности как застежки для различных видов одежды. Позднее булавки были вытеснены пуговицами. После своего возрождения в 19 веке безопасная булавка оказалась незаменимой в хозяйстве. И до сих пор она востребована.

В 1892 году в Киеве был пущен первый в Российской империи, которая на то время держала в своих жестких руках Украину, электрический трамвай. В дореволюционное и довоенное время трамвайная сеть развивалась бурными темпами. Но даже несмотря на появление в 1930-х годах троллейбуса и автобуса, трамвай все равно был на первом месте по развитости сети и пассажиропотоку. В 1975 году протяженность трамвайных линий в Киеве составила 271 км, количество вагонов - 810, себестоимость перевозки одного пассажира - 3,7 коп (при стоимости билета 3 коп). 30 декабря 1978 года в Киеве была открыта первая в бывшем СССР линия скоростного трамвая.

В 1920 году Почтовой службой США было принято правило, запрещающее отправку детей посылками.

В 1920 году в Женеве открылся первый международный Конгресс феминисток.

В 1941 году в ночь с 13 на 14 июня в Латвии, Литве и Эстонии, недавно включенных в состав СССР, началась массовая депортация семьями людей в Сибирь.

В 1942 году президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании Управления стратегических служб, позже ставшего ЦРУ.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 июня чтит память святого Ерма (Еремея) одного из семидесяти апостолов. В народе день назвали Еремей Бобовник. Название «бобовник» день получил за то, что в это время было принято сажать бобовые, а еще 13 июня назвали «распрягальник» – за то, что заканчивался сев, и крестьяне распрягали коней.

Что сегодня нельзя делать

Этот день посвящен лошадям, их нельзя запрягать, потому что считается, что тогда лошади будут сильно болеть. Нельзя также планировать длительные поездки и важные дела. Еще нежелательно ходить в поле, потому что можно встретить Житнего деда, который может погрузить человека в такой сон, что очень сложно будет проснуться.

Приметы на 13 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром туман - будет много грибов;

- много росы – к ясной погоде;

- ненастный день – зима будет суровой;

- теплый ясный день - будет много хлеба;

- чем дольше идет дождь, тем скуднее будет урожай;

- пауки плетут паутину – к погожим дням.

13 июня именины

Именины у Антона, Романа, Николая, Люциана, Поликарпа, Кристины, Бориса и Филиппа.

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