13 декабря – 347-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 18 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 13 декабря 2020

В этот день мир отмечает День медведя, День ванильного неба, Всемирный день зажженных свечей, Всемирный день хорового пения, День святой Люсии, Третье воскресенье Адвента.

Читайте такжеВыходные в декабре: как будут отдыхать украинцы в этом месяцеВ Украине - День благотворительности, в США - День основания национальной гвардии, День горячего какао, День лошади, День скрипки, в Бразилии - День моряка, в Польше - День памяти жертв военного положения, в Сент-Люсие - Фестиваль огней и возрождения, на Мальте - День республики, в Канаде - День памяти франко-акадцев, в Китае - День памяти жертв Нанкинской резни, в Индонезии - День Нусантары.

Памятные даты 13 декабря, годовщины и события

13 декабря 1642 года голландский мореплаватель Абель Тасман впервые ступил на землю Новой Зеландии. Вторым европейцем, посетившим острова, стал Джеймс Кук. Члены его экспедиции высадились на берег Новой Зеландии осенью 1769 года. Тасман провозгласил эти земли собственностью короля Георга III и нанес на карту их береговую линию. За ним в 90-х годах 18 века последовали китобои и охотники на тюленей, а в 1814 году появились первые христианские миссионеры. В 1840 года вожди местного племени маори в селении на реке Вайтанга подписали с Великобританией договор, согласно которому маорийские вожди уступали английской королеве «все права и полномочия суверенитета». С 1840 по 1907 год страна была британской колонией. С 1907 года Новая Зеландия формально считается самоуправляющимся доминионом Великобритании. В 1931 году она получила право на самостоятельность во внешних и внутренних делах. Сейчас Новая Зеландия является независимой страной внутри британского содружества. Государство построено на принципах конституционной монархии и парламентской демократии и входит в число развитых стран мира. Формальной главой государства является королева Великобритании. Интересы Британии в Новой Зеландии представляет генерал-губернатор. На государственном флаге Новой Зеландии изображены четыре главные звезды созвездия Южного Креста – красные на темно-синем поле с изображением флага Великобритании в верхнем левом углу. Национальная эмблема Новой Зеландии – щит, увенчанный короной, с расположенными по бокам маорийским вождем и европейской женщиной.

В 1941 году произошло сильное наводнение в Хуаразе (Перу), вызванное отколовшимся куском ледника, упавшим в озеро Палькакоча. Погибли порядка 7 тысяч человек.

В 2003 году в районе города Тикрит был арестован глава Ирака Саддам Хусейн. На судебных заседаниях в Багдаде в зоне, где располагались вооруженные силы США, Хусейну предъявили множество обвинений: античеловеческие методы правления, военные преступления, убийство 148 шиитов и прочее. В 2006 году экс-правителя Ирака приговорили к смертной казни путем повешения. 30 декабря его вывели на место казни. Перед смертью Хусейн подвергся различным оскорблениям и даже плевкам со стороны охранников-шиитов. Саддам пытался возражать, убеждал, что хотел спасти страну, но в последние минуты притих и начал молиться. Хусейн не мучился долго, его смерть была мгновенной. Ужасающее зрелище успел снять на видео с телефона один из охранников, поэтому казнь увидел весь мир. После смерти Хусейна появились слухи, что якобы не было никакой казни, и Саддам жив. Говорилось также, что Хусейн умер еще в 1999 году, а вместо него в стране правил двойник, который не смог достойно вывести страну из кризиса. На эту тему по книге Латифа Яхиа, бывшего иракского комбата, режиссером Ли Тамахори в 2011 году снят фильм под названием «Двойник дьявола».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 декабря чтит память святого Андрея Первозванного. Другие названия праздника: «Андрей Первозванный», «Андрей Осенний», «Андрей Зимний». В народе ночь на 13 декабря была временем для гаданий.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется шить, ткать, прясть, заниматься разным рукоделием, чтобы не накликать беду. Желательно также не устраивать шумных гуляний с алкоголем. И хотя это день, когда часто проводят гадания, но церковь не разрешает гадать никогда, особенно в праздник.

Приметы на 13 декабря

Читайте такжеЧто подарить на Новый год 2021: интересные и оригинальные идеиИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- идет снег и не тает - будет лежать еще 110 дней;

- снег не выпал - зима будет теплой;

- стоит мороз - быть хорошему урожаю.

13 декабря именины

Именины у Андрея и Ивана.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная