12 июня - 163-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 202 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 12 июня 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения противогаза, Всемирный день джина, Всемирный день борьбы с детским трудом, Всемирный день голых велопокатушек, Международный день фалафеля, Всемирный день куклы, Всемирный день вязания на публике, День «призрака в технике», День осведомленности о «синдроме переполненного гнезда», Международный день шиитов, Международный день молодых орлов, Международный день кашасы, Международный день вина «Пинотаж».

В Украине - День работника фондового рынка, в США - День единения в Орландо, День Лавинг, День пропавших дворняг, День джерки, День профессионалов автомобильного сервиса, День «человека из стали», День семейного здоровья и фитнеса, День красных роз, День розового вина, День печенья с арахисовым маслом, в Бразилии - День влюбленных, в Нидерландах - Праздник селедки, в Парагвае - День мира, в Британии - День рождения монарха, в Туркменистане - День науки, в Финляндии - День Хельсинки, в Нигерии - День демократии, в Польше - День службы государственной защиты, на Филиппинах - День независимости.

Памятные даты 12 июня, годовщины и события

В 1664 году североамериканский город Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк.

Читайте такжеТроица в 2021 году: дата, традиции и приметы, что нельзя делать в праздникВ 1815 году, вследствие интриг банкира Натана Ротшильда, лондонская газета «Морнинг Кроникл» сообщила о победе Наполеона при Ватерлоо на несколько дней раньше сражения. Наполеон проиграл, а Ротшильд, сыграв на панике, скупил множество акций, потом продав их в разы дороже, что сделало его миллионером. Эксперты считают, что история – полный вымысел. Но она с каждым годом все больше и больше обрастает «бородой».

12 июня можно по праву считать Днем рождения противогаза. В 1849 году американское патентное бюро выдало Льюису Хаслетту патент на это устройство. Изобретение называлось «легочным протектором» и состояло из блока с клапанами на вдох-выдох и войлочного фильтра, подсоединяемого непосредственно или через трубку к блоку. Последний мог крепиться к носу или ко рту. Активная работа над усовершенствованием этого средства защиты началась в период Первой мировой войны, когда в апреле 1915 года на германо-французском фронте немцы провели первую газовую атаку.

В 1897 году Карл Эльзенер – в последующем основатель компании Victorinox, производителя перочинных ножей со множеством лезвий, которые являются символом Швейцарии на уровне знаменитых часов и сыра, - запатентовал легендарный армейский нож.

В 1898 году была провозглашена независимость Филиппин.

В 1920 году состоялось официальное открытие Панамского канала, хотя первое судно прошло через канал в августе 1914 года.

В 1963 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Клеопатра» с легендарной в будущем оскароносной актрисой Элизабет Тейлор в главной роли.

В 1966 году в Киеве стартовала эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда. Создателем системы соединения троллейбусов стал киевский инженер Владимир Веклич, которому на то время исполнилось всего 26 лет. Идея пришла в связи с тем, что в городе была острая нехватка водителей, а пассажиропоток был очень большим. К примеру, в час пик возле станции метро «Университет», где пересекалось несколько троллейбусных маршрутов, интервал движения составлял 20 секунд.

В 1967 году был запущен космический аппарат Венера-4, впервые в мире передавший данные об атмосфере другой планеты.

В 2009 году все телевизионные станции США перешли с аналоговой на цифровую трансляцию.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеЦерковные праздники в июне 2021: православный календарь на месяцПравославная церковь 12 июня чтит память преподобного Исаакия исповедника, игумена Долмацкого. В народе день назвали Исаакий Змеевик, или Змеиный праздник. Считалось, что на Исаакия змеи устраивают свадьбы.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя гулять в поле, лесу, в парке – можете повстречаться со змеей. Также нельзя врать, хитрить и всячески изворачиваться.

Приметы на 12 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром нет росы - вечером пойдет дождь;

- на рассвете и закате солнце чистое - ближайшие дни будут хорошими;

- ветер дует с юга - осень будет теплая, с запада - дождливая, с севера - холодная и ранняя;

- обильно цветет шиповник - зима будет суровой.

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Автор: Нана Черная