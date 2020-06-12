12 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

12 июня – 163-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 202 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 12 июня 2020

В этот день мир отмечает День рождения противогаза, Всемирный день борьбы с детским трудом и Международный день шиитов.

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Памятные даты 12 июня, годовщины и события

В 1664 году североамериканский город Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк.

В 1815 году, вследствие интриг банкира Натана Ротшильда, лондонская газета «Морнинг Кроникл» сообщила о победе Наполеона при Ватерлоо на несколько дней раньше сражения. Ротшильд, сыграв на панике, скупил множество акций, что сделало его миллионером.

12 июня можно по праву считать Днем рождения противогаза. В 1849 году американское патентное бюро выдало Льюису Хаслетту патент на это устройство. Изобретение называлось «легочным протектором» и состояло из блока с клапанами на вдох-выдох и войлочного фильтра, подсоединяемого непосредственно или через трубку к блоку. Последний мог крепиться к носу или ко рту. Активная работа над усовершенствованием этого средства защиты началась в период Первой мировой войны, когда в апреле 1915 года на германо-французском фронте немцы провели первую газовую атаку. В то время для защиты от газов солдатам выдавались марлевые маски, пропитанные специальным раствором. Но они оказались ненадежными. Потом инженер Куммант создал маску из резины, которая плотно облегала лицо и обеспечивала поступление потока воздуха для дыхания через фильтрующий элемент (уголь). Уже в 1916 году в действующую армию была направлена первая партия таких противогазов. Их было изготовлено около 11 миллионов. На сегодня этот «легочный протектор» продолжает совершенствоваться.

В 1897 году Карл Эльзенер – в последующем основатель компании Victorinox – производителя перочинных ножей со множеством лезвий, которые являются символом Швейцарии на уровне знаменитых часов и сыра, - запатентовал легендарный армейский нож.

В 1898 году была провозглашена независимость Филиппин.

В 1920 году состоялось официальное открытие Панамского канала, хотя первое судно прошло через канал в августе 1914 года.

Читайте такжеДень медика 2020: дата и история праздникаВ 1963 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Клеопатра» с легендарной в будущем оскароносной актрисой Элизабет Тейлор в главной роли.

В 1966 году в Киеве стартовала эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда. Создателем системы соединения троллейбусов стал киевский инженер Владимир Веклич, которому на то время исполнилось всего 26 лет. Идея пришла в связи с тем, что в городе была острая нехватка водителей, а пассажиропоток был очень большим. К примеру, в час пик возле станции метро «Университет», где пересекалось несколько троллейбусных маршрутов, интервал движения составлял 20 секунд.

В 1967 году был запущен космический аппарат Венера-4, впервые в мире передавший данные об атмосфере другой планеты.

В 2009 году все телевизионные станции США перешли с аналоговой на цифровую трансляцию.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 12 июня чтит память преподобного, игумена Исаакия Далматского. В народе день называют Исаакий Змеевик, или Змеиный праздник. Если вы сегодня нашли змеиную кожу, не стоит бояться, ее можно положить под порог входной двери, тогда в доме будет царить мир и покой.

Что сегодня нельзя делать

Считается, что на Исаакия пресмыкающиеся устраивают свадьбы. Поэтому гулять в поле или в лесу в этот день опасно. Берегли также и скотину, не выгоняйте ее на пастбища. Также нельзя врать, хитрить, скрывать что-то и всячески изворачиваться.

Приметы на 12 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- «Змеиный день» благоприятен для посадки бобов;

- пауки плетут много паутины – погода скоро изменится.

12 июня именины

Именины у Иоанна, Онуфрия, Никанора и Василия.

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