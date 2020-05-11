11 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

11 мая – 131-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 234 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 11 мая 2020

В этот день мир отмечает День глаженых шнурков, Праздник желудка, День ожидания Мэри Поппинс и Международную неделю коучинга.

Читайте такжеДень отца: когда праздновать в 2020 годуВ Исландии празднуют Последний день рыбацкого сезона, в Лаосе – День Конституции, в Индии – День технологий, в Таиланде – Праздник первой борозды, в США – День «Сумеречной зоны», День прав человека во Вьетнаме, в Индонезии – День военной полиции, в Тувалу – День Евангелия, в Токелау и Самоа – День матери.

Памятные даты 11 мая, годовщины и события

В 330 году состоялась торжественная церемония освящения Константинополя.

В 868 году китайский монах Ван Цзе изготовил «Алмазную сутру». Это - самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ.

В 1833 году после столкновения с айсбергом затонул в Атлантическом океане английский парусник «Lady of the Lake». Погибли 215 человек.

В 1867 году на конференции в Лондоне европейские державы гарантировали независимость и нейтралитет Великого герцогства Люксембург.

В 1920 году Совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах.

В 1926 году со Шпицбергена в Теллер (Аляска, США) в первый полет на Северный полюс вылетел дирижабль «Норвегия». Среди членов экипажа были выдающиеся личности: Амундсен, Умберто Нобиле и Линкольн Эллсуорд.

В 1928 году в Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач.

В 1931 году банкротством австрийского банка «Кредит-Анштальт» начался финансовый кризис в Центральной Европе.

В 1949 году Израиль вступил в ООН.

В 1949 году Королевство Сиам было переименовано в Таиланд.

В 1949 году в Нью-Йорке был продан первый фотоаппарат «Полароид». Стоил он тогда 89 долларов 95 центов.

В 1981 году в Лондоне состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки».

В 1997 году чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM «Deep Blue».

В 2000 году в Индии родилась миллиардная жительница государства - Аста Арора.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 мая чтит память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, пострадавших за Христа в 286 году, а также святителя Кирилла, епископа Туровского. 11 мая в народном календаре получило название Максимов день, Максим и Евсей, Максим-Березосок, Иасон (Ясон), Мамантий. Мученика Максима в народном календаре связали с березовым соком. С этого дня его начинали собирать и отпаивать им больных. Людей, страдающих лихорадкой, не только отпаивали соком березы, но и поливали им.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещено подстригать волосы и ногти ребенку, если ему еще нет года, потому что он может заболеть. Также нельзя прокалывать уши – можно оглохнуть, объявлять помолвки – влюбленные скоро разведутся, белить избу – удача и здоровье покинут дом.

Приметы на 11 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- звезды сильно мерцают на рассвете – будет дождь в ближайшее время;

- солнце на востоке встает ясное - лето будет погожим;

- весь день дует ветер с юга – быть хорошему урожаю;

- днем тепло и солнечно, а ночью в небе светят ярко звезды – год будет урожайным.

11 мая именины

Именины у Виталия, Кирилла, Максима, Зинона и Анны.