23 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

23 апреля – 113-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 252 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 23 апреля 2020

В этот день мир отмечает День свиданий под луной, День немецкого пива, День кактусовода, День английского языка (ООН), Всемирный день книг и авторского права (ООН), Всемирный день лабораторий, Международный день запятнанных пикселями техно-ничтожеств, День испанского языка (ООН).

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В Украине празднуют День психолога, в Испании - День Святого Георгия, или День всех влюбленных, в Исландии - День девушек, или Первый день лета, в Канаде - День книги, в США - День вишневого чизкейка, День рождения армейского резерва, День «Возьмите дочерей и сыновей на работу», День пикника, День «Воспользуйся шансом», на Бермудских островах - День перца, в Финляндии - День обмена розами и книгами, в Турции - День детей и национальной независимости, в Китае - День военно-морских сил.

Памятные даты 23 апреля, годовщины и события

В 215 году до н.э. на Капитолийском холме в Риме был воздвигнут Храм Венеры.

В 303 году по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине обезглавили христианского воина Георгия Победоносца, который позже был канонизирован церковью.

В 1348 году английский король Эдуард III основал орден Подвязки.

В 1851 году была выпущена первая почтовая марка Канады. Ее автором был создатель железнодорожной сети страны, инженер Сэндфорд Флеминг.

В 1896 году в Нью-Йорке прошел первый в США киносеанс.

В 1907 году Джек Лондон - американский писатель и журналист, военный корреспондент, общественный деятель, наиболее известен как автор приключенческих рассказов и романов - отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.

В 1913 году состоялся спуск на воду «Аквитании» - единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах.

В 1959 году был создан Союз журналистов Украины - ныне Национальный союз журналистов Украины.

В 1975 году в Киеве открылся Музей книги.

В 1992 году в Пекине был открыт самый крупный ресторан сети «Макдоналдс» - на 700 мест.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 апреля чтит память 33 мучеников. В народном календаре дата получила название Терентия Маревного, или День Солнцезахода. 23 апреля по приметам узнавали о своей судьбе на ближайшие три месяца. В этот день замужняя женщина, изменившая мужу, обязательно должна была покаяться. Славяне верили: только искреннее раскаяние спасет брак и отношения.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя веселиться, есть жирную пищу, употреблять спиртные напитки.

Приметы на 23 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- красное солнце в туманной дымке – к богатому урожаю;

- утром стоит туман - в течение дня пойдет дождь;

- молодые пауки появились – теплые дни наступят вскоре.

23 апреля именины

Именины у Александра, Максима, Зинона, Африкана, Якова и Дмитрия.