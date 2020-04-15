15 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

15 апреля – 105-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 260 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 15 апреля 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день искусства и Международный день культуры.

В Казахстане празднуют День влюбленных, в США - День банана, День «Это отстой», День памяти «Титаника», День резинового ластика, День прачечной, День глазированного окорока, День налогов, в Грузии - День Любви, в Украине - День работников уголовного розыска, в Испании - День детей.

Памятные даты 15 апреля, годовщины и события

В 1784 году в 14 часов итальянский изобретатель мистер Россо и 10-летний мальчик-барабанщик взлетели на воздушном шаре с площади в Дублине (Ирландия), совершили двухчасовой полет и приземлились в Рэтоуте. Во время полета мальчик около часа выбивал на барабане дробь, чтобы указать местонахождение аэростата собравшейся толпе зрителей. Это был первый в Великобритании пилотируемый полет на воздушном шаре.

Читайте такжеРадоница – день поминовения умерших, традиции украинцевВ 1856 году был презентован первый в Канаде паровоз «Торонто».

В 1874 году в Париже, в мастерской фотографа Надара была организована первая выставка произведений художников-импрессионистов: непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писсарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинок свою собственную выставку.

В 1877 году итальянский изобретатель Энрико Форланини поднял в воздух прото-вертолет.

В 1891 году американский изобретатель Томас Эдисон провел общественную демонстрацию своего кинетоскопа, машины движущегося изображения.

В 1896 году в Афинах завершились Олимпийские игры, впервые возрожденные со времён Античности.

В 1924 году в США вышел первый в мире атлас автомобильных дорог.

В 1951 году в Лондоне Эриком Морли впервые провел конкурс красоты формата «Мисс мира».

В 1955 году в городе Дез-Пленз, штат Иллинойс, Рэй Крок открыл свой первый ресторан «Макдоналдс».

В 1998 году на одном из заводов Intel был изготовлен последний кристалл для процессора класса Pentium. Официально был объявлен новый процессор для «массовых» пользователей - Celeron.

В 2019 году произошел разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери, приведший к обрушению крыши и шпиля.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 апреля чтит память преподобного Тита Чудотворца. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, ими не хвастайтесь, потому что они не зачтутся. Приметы и поверья этого дня тесно связаны с торговлей, поэтому бизнесменам следует обратить внимание на свою работу.

Что сегодня нельзя делать

Нужно воздержитесь от похода к парикмахеру, это может ухудшить ваше здоровье.

Приметы на 15 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- многоводье - хороший летний сенокос и богатый урожай;

- лед не сошел - рыбалка будет неудачной;

- вороны играют высоко в небе – долго будет ясная и солнечная погода;

- голуби громко воркуют – жди тепла.

15 апреля именины

Именины у Тита, Поликарпа, Ефима и Георгия.