15 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 15 апреля 2020
В этот день мир отмечает Всемирный день искусства и Международный день культуры.
В Казахстане празднуют День влюбленных, в США - День банана, День «Это отстой», День памяти «Титаника», День резинового ластика, День прачечной, День глазированного окорока, День налогов, в Грузии - День Любви, в Украине - День работников уголовного розыска, в Испании - День детей.
Памятные даты 15 апреля, годовщины и события
В 1784 году в 14 часов итальянский изобретатель мистер Россо и 10-летний мальчик-барабанщик взлетели на воздушном шаре с площади в Дублине (Ирландия), совершили двухчасовой полет и приземлились в Рэтоуте. Во время полета мальчик около часа выбивал на барабане дробь, чтобы указать местонахождение аэростата собравшейся толпе зрителей. Это был первый в Великобритании пилотируемый полет на воздушном шаре.
Читайте такжеРадоница – день поминовения умерших, традиции украинцевВ 1856 году был презентован первый в Канаде паровоз «Торонто».
В 1874 году в Париже, в мастерской фотографа Надара была организована первая выставка произведений художников-импрессионистов: непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писсарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинок свою собственную выставку.
В 1877 году итальянский изобретатель Энрико Форланини поднял в воздух прото-вертолет.
В 1891 году американский изобретатель Томас Эдисон провел общественную демонстрацию своего кинетоскопа, машины движущегося изображения.
В 1896 году в Афинах завершились Олимпийские игры, впервые возрожденные со времён Античности.
В 1924 году в США вышел первый в мире атлас автомобильных дорог.
В 1951 году в Лондоне Эриком Морли впервые провел конкурс красоты формата «Мисс мира».
В 1955 году в городе Дез-Пленз, штат Иллинойс, Рэй Крок открыл свой первый ресторан «Макдоналдс».
В 1998 году на одном из заводов Intel был изготовлен последний кристалл для процессора класса Pentium. Официально был объявлен новый процессор для «массовых» пользователей - Celeron.
В 2019 году произошел разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери, приведший к обрушению крыши и шпиля.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 15 апреля чтит память преподобного Тита Чудотворца. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, ими не хвастайтесь, потому что они не зачтутся. Приметы и поверья этого дня тесно связаны с торговлей, поэтому бизнесменам следует обратить внимание на свою работу.
Что сегодня нельзя делать
Нужно воздержитесь от похода к парикмахеру, это может ухудшить ваше здоровье.
Приметы на 15 апреля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- многоводье - хороший летний сенокос и богатый урожай;
- лед не сошел - рыбалка будет неудачной;
- вороны играют высоко в небе – долго будет ясная и солнечная погода;
- голуби громко воркуют – жди тепла.
15 апреля именины
Именины у Тита, Поликарпа, Ефима и Георгия.